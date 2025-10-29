Dan Șucu, confruntat cu prima criză majoră la Genoa. Echipa patronată de român este ultima în Serie A

La mai puțin un an de când a preluat clubul de fotbal Genoa, omul de afaceri Dan Șucu (62 de ani), care are mai mult succes în Superligă cu Rapidul, se confruntă cu prima criză majoră la echipă. Dacă returul sezonului trecut s-a scurs fără turbulențe, startul actualei stagiuni este unul catastrofal.

Genoa nu reușește să iasă din subsolul clasamentului, fiind ciuca bătăilor, iar Șucu a declarat că nu concepe să retrogradeze. Formația lui este ultima, cu 3 puncte, după primele 9 etape. Gruparea „Grifonului” nu are nicio victorie, deși fanii au așteptat cu entuziasm noul sezon și au cumpărat un număr record de abonamente.

Formația lui Șucu a adunat puncte în urma a trei remize, cu Lecce, Como și cu Parma. Doar patru goluri marcate! Postul tehnicianului francez Patrick Vieira (49 de ani) este în pericol.

În runda de marți seară, Genoa a cedat acasă, 0-2 cu nou-promovata Cremonese, antrenată de Davide Nicola (52 de ani), fost antrenor al gazdelor. Meciul a fost decis golul lui Federico Bonazzoli, din minutele 4 și 49. Amfitrionii au punctat prin Vitinha, în minutul 58, dar reușite a fost anulată pe motiv de ofsaid.

În continuare indisponibil, mijlocașul Nicolae Stanciu (32 de ani), până de curând căpitanul naționalei României, nu a fost inclus în lot la Genoa.

Tot miercuri seară, Inter Milano, formație pegătită de Cristian Chivu (45 de ani) a învins-o acasă pe Fiorentina, scor 3-0. Cu 18 puncte a urcat pe locul 3, la 3 puncte de Napoli și de AS Roma, ambele cu câte 21 de puncte. Inter are cel mai bun atac, 22 de goluri.