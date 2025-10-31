Cu rezultate rușinoase în Serie A, Dan Șucu a ajuns la capătul puterilor. Directorul sportiv, OUT de la Genoa, după transferurile ineficiente

Dan Șucu este pregătit să ia decizii importante la Genoa, echipă aflată într-o situație critică în Serie A. După nouă etape, echipa se află pe ultimul loc în clasament, cu doar trei puncte strânse.

Potrivit presei italiene, omul de afaceri român ar intenționa să-l demită pe directorul sportiv Marco Ottolini, nemulțumit de modul în care a fost gestionată campania de transferuri și de rezultatele slabe ale noilor jucători.

Genoa se află pe ultimul loc în clasament, iar prestațiile din ultimele etape au amplificat tensiunile din club.

„Directorul sportiv Marco Ottolini ar trebui să plătească!”

Publicațiile din Cizmă susțin că Dan Șucu și-a pierdut răbdarea și ar putea renunța curând la Ottolini, considerându-l responsabil pentru strategia de transferuri care nu a adus rezultatele așteptate.

„Genoa își continuă momentul prost și chiar și ieri a fost nevoită să amâne întâlnirea cu primul succes din acest sezon în campionat. Acasă, cu Cremonese, a venit o înfrângere cu 2-0, care a dus-o pe Genia pe ultimul loc în clasament, cu doar 3 puncte.

Potrivit lui Nicolò Schira, directorul sportiv Marco Ottolini ar trebui să plătească și nu antrenorul Patrick Vieira, care va fi reconfirmat în funcție.

Managerul este învinuit de patronul Dan Sucu pentru transferurile din vară (doar Ostigard joacă titular) și de numeroasele întăriri ofensive dezamăgitoare (cel mai prost atac din Serie A, cu doar 4 goluri marcate în 9 meciuri).

Nu numai atât, Sucu nici măcar nu a digerat zvonurile despre posibilul flirt dintre Ottolini și Juventus. Toate acestea au dus la o decizie care ar putea fi comunicată în viitorul apropiat!”, notează jurnaliștii italieni.

Genoa nu mai știe ce înseamnă victoria

Genoa, formația deținută de Dan Șucu, la care joacă și Nicolae Stanciu, trece printr-o perioadă foarte dificilă în Serie A. După nouă etape, echipa se află pe ultimul loc în clasament, cu doar trei puncte strânse.

Mai grav, formația lui Dan Șucu pare să fi pierdut complet contactul cu victoria. Are trei remize și șase înfrângeri în cele nouă partide disputate.