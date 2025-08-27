„Zidul galben” se mobilizează. FRF, anunț special înainte de România-Canada

În luna septembrie, naționala de fotbal a România va evolua în cadrul a două partide: un meci amical împortiva Canadei, dar și duelul contra celor din Cipru, care va conta în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Duelul direct dintre România și Canada se va desfășura pe data de 5 septembrie, de la ora 21.00, pe Arena Națională. Astăzi, reprezentanții Federației Române de Fobtal au făcut un anunț în ceea ce privește numărul de bilete scos la vânzare pentru acest meci, spre bucuria elevilor lui Mircea Lucescu.

Oficialii FRF au anunțat, bucuroși, că s-au vândut deja 20.000 de bilete pentru partida România vs. Canada, fanii primei noastre reprezentative ocupând jumătate din capacitatea totală a celui mai mare stadion din România.

Arena Națională dispune de 55.634 de locuri.

„Aproape jumătate din capacitatea stadionului s-a ocupat deja pentru meciul cu Canada din 5 septembrie. Vino și tu în Zidul Galben, pe Arena Națională!”, a fost anunțul postat de FRF, pe Facebook, în cursul zilei de miercuri.

Prețurile biletelor la România - Canada

Categoria 1: 10 - 100 RON

Categoria 2: 10 - 75 RON

Categoria 3: 50 RON

Categoria 4: 40 RON

VIP Roșu: 650 RON

VIP Albastru: 400 RON.

România se situează pe cea de-a treia poziție în clasamentul Grupei H, din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Primul loc al ierarhiei este ocupat de Bosnia și Herțegovina, iar pe locul secund se află Austria.

Cipru și San Marino se află pe poziția a patra, respectiv a cincea.

Următoarele partide ce se vor disputa în Grupei H, din preliminariile pentru CM 2026:

6 septembrie

21.45: Austria – Cipru

21.45: San Marino – Bosnia și Herțegovina

9 septembrie

21.45: Bosnia și Herțegovina – Austria

21.45: Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

21.45: Austria – San Marino

21.45: Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16.00: San Marino – Cipru

21.45: ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19.00: Cipru – Austria

21.45: Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21.45: Austria – Bosnia și Herțegovina

21.45: ROMÂNIA – San Marino.