Gabi Tamaș, aiuritor după potopul de înjurături la adresa fanilor Petrolului: „Cuvinte scoase din context”

Gabi Tamaș (38 de ani) a apărut într-o înregistrare de câteva minute, în care îi înjură birjărește pe suporterii Petrolului Ploiești. După ce ieri a semnat rezilierea contractului cu formația prahoveană, acum vine cu explicații cel puțin aiuritoare.

„Într-adevăr, am avut discuții, la o zi după meciul cu FCSB, cu antrenorul și cu președintele clubului. Încă eram foarte nervos după pierderea meciului. Era un joc foarte important pentru noi, ținând cont că era un derby al României și adversarii erau într-o situație dificilă, îmi doream foarte mult un rezultat pozitiv”, și-a început Gabi Tamaș pledoaria.

„Obiectivul meu, pe care nu am vrut să-l spun public și de care știau doar câțiva din club, era calificarea în play-off cu Petrolul. După cum știți, mie îmi place să câștig, iar când pierd mă duc acasă, câteodată plâng, câteodată sunt foarte nervos. Suntem sportivi, câteodată mai dăm un pumn în geam, mai spargem un televizor, mai și vorbim urât, suntem oameni”.

„Respect suporterii Petrolului”

„Referitor la înregistrare, nu știu cine m-a înregistrat și de ce, am vorbit despre fotbal, despre înfrângere și, fiind nervos, am și înjurat. Cine mă cunoaște știe că mai înjur la nervi și sunt mai recalcitrant după o înfrângere. Țin să-mi cer scuze pentru limbajul folosit, a fost o ieșire nervoasă pe care o regret. Acele cuvinte au fost scoase din context, discuția fiind mult mai lungă”, a fost explicația halucinantă a lui Gabi Tamaș.

Respect suporterii Petrolului și acest club, toată lumea știe că am venit aici pentru fani și pentru atmosfera de la Ploiești, nu pentru bani. Îmi cer scuze încă o dată pentru această ieșire la nervi, sunt un jucător care a dat totul pentru echipă, am crezut și cred în continuare în ea și îmi pare rău că s-a ajuns la această situație”, a a închieat Tamaș, pentru Ziarul Incomod.

Ce a spus Tamaș în înregistrare

„Hai să spun, dacă vrei să spunem pe românește. Și azi la ședință, las-o în p**a mea. Că am dezamăgit suporterii... Mă c*c pe suporteri, până la urma urmei, în p**a mea. Eu vreau să câștig. Eu, ca fotbalist, vreau să câștig, pentru că așa câștig bani. Lăsați-mă, frate, că toată lumea... La Petrolul câștig de suporteri... Dar cine p**a mea sunt suporterii ăștia, mă?”, se aude Gabi Tamaș pe înregistrare.

„Mă, cine sunt suporterii ăștia? Nu înțeleg românește. Eu, pe mine... Cum p**a mea nu înțeleg? Mai dați-vă în p**a mea... Sunt 50.000? Aduc 100.000 de prieteni și îi acopăr. Mai dați-vă în p**a mea de aici... M-au disperat suporterii ăștia. Toată lumea numai de suporterii... Mă c*c pe ei eu. Eu chiar mă c*c pe ei. I-am chemat de fiecare dată și le-am spus «Mă c*c pe voi».

Nu e prima dată când am spus. Am chemat de fiecare dată galeriile astea. Sunt 3 galerii, 3 șefii de la galerie am chemat și am spus «Mă c** pe voi». Dar ce p*** mea fac mă eu? Eu joc fotbal pentru galerie? Mai lăsați-mă în p**a mea în pace”, se aude spunând Gabi Tamaș în înregistrare.