Gabi Tamaș, out de la Petrolul! Căpitanul și-a reziliat contractul cu echipa ploieșteană

Gabi Tamaș, „veteranul” de 38 de ani va pleca de la Petrolul în plin campionat. Rebelul fundaș, fost internațional al României, va părăsi gruparea „găzarilor”, după ce în urmă cu o lună ceruse trecută ceruse să plece.

Costel Lazăr, președintele Petrolului, a declarat pentru gsp că Gabi Tamaș va semna joi rezilierea contractului. „Acum câteva minute am închis telefonul cu Tamaș, i-am trimis acordul de reziliere, a fost de acord cu ce am stabilit, iar mâine dimineață urmează să ne vedem să parafăm actele. Azi dimineață am avut o discuție cu el, mi-a spus că e dezamăgit de situația financiară care există la club și de faptul că lucrurile nu s-au îmbunătățit de când a venit și că își dorește altceva.

”Ne descurcăm și fără el”

Toată lumea e cu salariile la zi, nu doar Gabi, s-au făcut eforturi, dar Gabi e un alt fel de temperament și dorința lui a fost să plece. Este alegerea lui, noi am făcut toate eforturile să-l păstrăm. Este exclusiv dorința lui. Când l-am adus, ne-am bazat foarte mult pe experiența lui. Trebuie să-i mulțumim pentru că a avut o contribuție la rezultatele de până acum, era un plus de valoare pentru noi, dar trebuie să ne descurcăm și în lipsa lui”, a declarat Lazăr pentru gsp.ro.

A fost a doua tentativă de reziliere a contractului de către Tamaș, văzut drept stâlpul apărării nou-promovatei ploieștene. În urmă cu o lună, fundașul a fost convins de conducerea prohovenilor să renunțe la acțiunea sa, însă acum nu a mai fost cale de înțelegere.