Gabi Tamaș nu mai calcă în Ploiești! Înjurături ca la ușa cortului către fani. „Mă c*c pe voi!” Culisele plecării

Gabi Tamaș (38 de ani) a plecat miercuri de la Petrolul, după o discuție avută cu președintele Costel Lazăr, deși echipa se află cu plățile la zi. Se pare că motivul este faptul că a apărrut o înregistrare în care Tamaș îi jignește grosolan pe suporterii ”găzailor”, iar aceștia vor răzbunare.

După ce apărătorul și-a reziliat contractul, site-ul incisivdeprahova.ro a publicat o înregistrare audio în care fundașul ar avea un discurs presărat cu înjurături și jigniri la adresa fanilor lui Petrolul. În înregistrare se pare că Tamaș vorbește cu un apropiat, însă sursa citată nu menționează data și contextul în care a fost realizată.

„Hai să spun, dacă vrei să spunem pe românește. Și azi la ședință, las-o în p**a mea. Că am dezamăgit suporterii... Mă c*c pe suporteri, până la urma urmei, în p**a mea. Eu vreau să câștig. Eu, ca fotbalist, vreau să câștig, pentru că așa câștig bani. Lăsați-mă, frate, că toată lumea... La Petrolul câștig de suporteri... Dar cine p**a mea sunt suporterii ăștia, mă?

I-am chemat de fiecare dată și le-am spus «Mă c*c pe voi»

Mă, cine sunt suporterii ăștia? Nu înțeleg românește. Eu, pe mine... Cum p**a mea nu înțeleg? Mai dați-vă în p**a mea... Sunt 50.000? Aduc 100.000 de prietenii și îi acopăr. Mai dați-vă în p**a mea de aici... M-au disperat suporterii ăștia. Toată lumea numai de suporterii... Mă c*c pe ei eu. Eu chiar mă c*c pe ei. I-am chemat de fiecare dată și le-am spus «Mă c*c pe voi».

Nu e prima dată când am spus. Am chemat de fiecare dată galeriile astea. Sunt 3 galerii, 3 șefii de la galerie am chemat și am spus «Mă c** pe voi». Dar ce p*** mea fac, mă eu? Eu joc fotbal pentru galerie? Mai lăsați-mă în p**a mea în pace”, spune Gabi Tamaș.

Iminența apariției acestei înregistrări se pare că l-a făcut pe Tamaș să fugă din Ploiești cu coada între picioare, fanii vrând să se răzbune după ce au fost jigniți în ultimul hal de jucătorul pe care-l respectau cel mai mult.