Cu o mână dă, cu cealaltă ia: Inter-ul lui Cristi Chivu primește întăriri, dar pierde un jucător de bază

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, primește un motiv de optimism înainte de unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Unul dintre jucătorii săi cheie este aproape de revenirea pe teren după mai bine de o lună de pauză.

Inter se va deplasa, astăzi, la Sassuolo pentru etapa a 24-a din Serie A, cu startul la ora 19:00, dar gândurile fanilor sunt deja la marele derby de pe San Siro, împotriva Juventusului, programat sâmbătă, 14 februarie, de la 21:45.

Hakan Calhanoglu, indisponibil din 11 ianuarie din cauza unei accidentări la gambă, a confirmat recent că va fi apt pentru meciul împotriva vechii rivale.

Mijlocașul turc, esențial în planurile lui Chivu, a fost întrebat direct de suporteri, aflați la baza de pregătire a echipei, dacă va juca în partida contra celor de la Juventus. Răspunsul său a fost clar și pozitiv: „Da, da, voi putea să joc!”.

Președintele lui Inter vrea să scape de Alessandro Bastoni

Giuseppe Marotta se află în fața unei decizii importante care îl poate afecta direct pe Cristi Chivu. Oficialul italian analizează posibilitatea de a renunța la unul dintre jucătorii emblematici ai echipei, după ce o ofertă extrem de tentantă a sosit din Spania.

Potrivit informațiilor apărute în Fichajes, Barcelona îl are în vizor pe Alessandro Bastoni, fundașul central și lider de vestiar al formației lui Inter. Catalanii sunt pregătiți să achite 80 de milioane de euro, sumă care corespunde evaluării actuale a fotbalistului.

Se pare că Bastoni nu ar refuza o mutare la Barcelona, ceea ce îl face pe Marotta să ia în calcul serios transferul acestuia în vară.