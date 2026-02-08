search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cu o mână dă, cu cealaltă ia: Inter-ul lui Cristi Chivu primește întăriri, dar pierde un jucător de bază

0
0
Publicat:

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, primește un motiv de optimism înainte de unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Unul dintre jucătorii săi cheie este aproape de revenirea pe teren după mai bine de o lună de pauză.

Cristi Chivu Foto/Facebook Inter
Cristi Chivu Foto/Facebook Inter

Inter se va deplasa, astăzi, la Sassuolo pentru etapa a 24-a din Serie A, cu startul la ora 19:00, dar gândurile fanilor sunt deja la marele derby de pe San Siro, împotriva Juventusului, programat sâmbătă, 14 februarie, de la 21:45.

Hakan Calhanoglu, indisponibil din 11 ianuarie din cauza unei accidentări la gambă, a confirmat recent că va fi apt pentru meciul împotriva vechii rivale.

Mijlocașul turc, esențial în planurile lui Chivu, a fost întrebat direct de suporteri, aflați la baza de pregătire a echipei, dacă va juca în partida contra celor de la Juventus. Răspunsul său a fost clar și pozitiv: „Da, da, voi putea să joc!.

Președintele lui Inter vrea să scape de Alessandro Bastoni

Giuseppe Marotta se află în fața unei decizii importante care îl poate afecta direct pe Cristi Chivu. Oficialul italian analizează posibilitatea de a renunța la unul dintre jucătorii emblematici ai echipei, după ce o ofertă extrem de tentantă a sosit din Spania.

Potrivit informațiilor apărute în Fichajes, Barcelona îl are în vizor pe Alessandro Bastoni, fundașul central și lider de vestiar al formației lui Inter. Catalanii sunt pregătiți să achite 80 de milioane de euro, sumă care corespunde evaluării actuale a fotbalistului.

Se pare că Bastoni nu ar refuza o mutare la Barcelona, ceea ce îl face pe Marotta să ia în calcul serios transferul acestuia în vară.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
În trecut nu se suportau, dar acum sunt de nedespărțit. Cine sunt jucătoarele de tenis care au dezvoltat o frumoasă prietenie
fanatik.ro
image
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
libertatea.ro
image
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului, după CFR - U Cluj! Ce a urmat
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Cu cât au ajuns să se vândă jucăriile din ouăle Kinder. Colecționarii din România cer sute de lei pe noile surprize
playtech.ro
image
„Inepții”. Întrebat de transferul lui Joao Paulo la FCSB, Meme Stoica a replicat cu transferul lui Iliev la Rapid înainte de meciul cu UTA
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Miroși de la o poștă!" A băut vodcă toată noaptea și s-a dus la meci: "Dacă mă bagă acum, s-a terminat cariera"
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Alertă sumbră pentru România! „Dacă Dacia pleacă, intrăm în faliment de țară”
mediaflux.ro
image
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
click.ro
image
Rețeta cu care Elwira Petre și-a cucerit fanii: brioșe sănătoase cu banane și afine, ideale pentru persoanele aflate la dietă. „Fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Kristen Stewart foto Profimedia jpg
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?