Universitatea Cluj a sprintat spre primul titlu din istorie. Ardelenii au dat de pământ cu Universitatea Craiova

Echipa de fotbal Universitatea Cluj o ține din victorie în victorie: a dispus luni seară, pe teren propriu, de Universitatea Craiova, scor 4-0, în ultimul meci al etapei cu numărul 4 din play-off-ul Superligii de fotbal.

Sârbul Jug Stanojev a deschis scorul în minutul 15, iar bosniacul Jovo Lukic, venit tocmai din Bănie, a majorat diferența în minutele 45 și 51. Veteranul Dan Nistor (37 de ani), trecut și el pe la „Știința”, a închis tabela în minutul 87.

În minutul 20, echilibrul numeric s-a rupt când americanul Monday Etim, de la olteni, a fost eliminat.

În urma acestui rezultat, ardelenii s-au desprins la 39 de puncte în frunte, urmați de olteni, cu 36 de puncte.

Pe locul 3 se află Rapid cu 32 de puncte, urmată de CFR Cluj (31p), FC Argeș (30p) și de Dinamo (28p).

Deținător al Cupei României, trofeu câștigat cu Sepsi, antrenorul italian Cristiano Bergodi (61 de ani) are șansa să câștige primul său titlu în România. Universitatea Cluj nu a fost niciodată campioană la fotbal.