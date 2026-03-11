Fotbalistul român de la Sassuolo care l-a luat de gât pe un arbitru și-a primit pedeapsa. Jucătorul, scos din circuitul naționalei U19

Internaționalului român de tineret Troy Tomșa (18 ani), mijlocaș legitimat la Sassuolo U20, a primit o suspendare draastică, după ce a agresat fizic arbitrul în timpul unei partide de campionat.

Incidentul a avut loc în minutul 62 al confruntării dintre Napoli U20 și Sassuolo U20, încheiată cu scorul de 5-2 pentru napoletani.

Spiritele s-au încins după un duel în care centralul Mattia Maresca a dictat lovitură liberă împotriva echipei vizitatoare.

Nemulțumit de decizie, Troy Tomșa a protestat vehement, fiind sancționat imediat cu cartonașul roșu. Eliminarea l-a scos complet din minți pe fotbalistul român, care s-a năpustit asupra oficialului, prinzându-l de guler și adresându-i amenințări și insulte grave.

Conform detaliilor publicate de Gazzetta dello Sport, intervenția colegilor de echipă a fost crucială pentru a preveni escaladarea violenței pe gazon. Totuși, starea de nervozitate a românului a continuat și în afara terenului; în drumul spre vestiare, acesta a îmbrâncit inclusiv un membru al staff-ului tehnic de la Sassuolo.

Comisia de disciplină a fost implacabilă și l-a scos din circuit pe Tomșa până la data de 31 decembrie 2026.

Oficialii au motivat decizia prin comportamentul extrem de agresiv și contactul fizic direct cu arbitrul. Pe lângă suspendarea, care se întinde până la finalul anului, Tomșa a primit și un avertisment formal pentru atitudinea neadecvată față de adversari.

Reacția clubului italian nu s-a lăsat așteptată. Printr-un comunicat oficial, US Sassuolo Calcio și-a delimitat clar poziția față de gestul jucătorului său, numindu-l „inacceptabil” și contrar valorilor de fair-play promovate de grupare.

Oficialii clubului au anunțat că au demarat deja o evaluare internă și vor aplica, la rândul lor, sancțiuni dure împotriva fotbalistului român.

Această suspendare uriașă reprezintă o lovitură grea pentru cariera tânărului mijlocaș, care făcea parte din circuitul naționalei U19 a României.