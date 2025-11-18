Tricolorii Under-19 s-au calificat la Turul de Elită. Un fotbalist de la FCSB a fost vioara întâi

Naționala de fotbal a României U19 a obținut o victorie clară în meciul cu Islanda, scor 3-0, și a câștigat Grupa 7 din preliminariile EURO U19 din 2026.

În urma acestei victorii, naționala antrenată de Adrian Dulcea a obținut calificarea la Turul de Elită, în urma căruia se vor stabili echipele calificate la EURO 2026. Acesta se va desfășura în primăvara anului 2026.

Campionatul European U19 din 2026 va fi organizat, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2026, în Țara Galilor, în orașele Wrexham, Bangor și Colwyn Bay. Pe lângă țara gazdă, la turneul acesta se vor mai califica cele 7 câștigătoare de grupă din Turul de Elită.

După ce în meciul precedent au fost egalați pe final de meci cu Finlanda (scor 1-1), tricolorii mici au reușit să se distanțeze încă din prima repriză. Cel mai bun jucător a fost Mihai Toma (FCSB), care a reușit două pase decisive și un gol. Tomșa, jucătorul lui Sassuolo, a deschis scorul în minutul 18, iar Stoian (FCSB) a dublat avantajul tricolorilor în minutul 34, ambele din pasele lui Toma.

Decarul naționalei, Toma, și-a trecut numele pe tabela de marcaj în repriza secundă (minutul 64), după o gafă mare a portarului islandez.

În celălalt meci al grupei, Andorra a produs surpriza și a învins Finlanda cu 1-0. Cu toate acestea finlandezii au rămas pe locul doi și avansează și ei în Turul de Elită.