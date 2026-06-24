Fotbalistul Kader Keita, trimis în judecată pentru accidentul rutier din martie, când a lovit o femeie pe trecerea de pietoni

Fotbalistul ivorian Abdul Kader Keita, mijlocaș la Rapid București, a fost trimis în judecată marți, 23 iunie, pentru accidentul rutier comis în martie, când a lovit cu mașina o pensionară pe o trecere de pietoni din Capitală și a părăsit locul accidentului. La câteva zile după accident, femeia s-a stins din viață la spital.

Ministerul Public transmite într-un comunicat că Parchetul Sectorului 2 a dispus trimiterea în judecată a lui Abdul Kader Keita, aflat sub control judiciar, pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.

„La data de 23 iunie 2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus trimiterea în judecată a inculpatului K.A.K., aflat sub măsura controlului judiciar, pentru comiterea infracțiunilor de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, prevăzută de art. 338 alin. (1) Cod penal, și ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. (1) și (2) Cod penal, cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (1) Cod penal.”

Accidentul produs de Kader Keita a avut loc la ora 05:46, pe 3 martie, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae din Sectorul 2, București. Cu doar câteva ore înainte, Kader Keita (25 de ani) jucase pentru Rapid în meciul din deplasare cu Unirea Slobozia.

Acesta ajunsese, alături de restul delegației Rapidului, înapoi în Capitală la miezul nopții, iar în momentul accidentului se întorcea de la rugăciune. Mașina condusă de fotbalist a lovit o femeie, în vârstă de 68 de ani, aflată pe trecerea de pietoni.

Victima s-a ales cu fractură de bazin, fractură de tibie și peroneu, trei coaste rupte și fisură craniană. Internată în stare gravă la Terapie Intensivă, aceasta s-a stins din viață la câteva zile după accident, pe 7 martie.

După decesul victimei, încadrarea lui Kader Keita s-a schimbat de la vătămare corporală gravă la ucidere din culpă.

„Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Când încălcarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni”, se arată în Codul Penal.