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Accident grav în Mehedinți. Cinci persoane au fost rănite în urma impactului dintre un autoturism și un TIR

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Traficul rutier se desfășoară îngreunat, marți, 23 iunie, pe DN 56A, între Maglavit și Vânători, în apropierea localității Cujmir, județul Mehedinți, după un accident în care au fost implicate un autoturism și un TIR.

Accident grav în Mehedinți.
Imaginea 1/4: Accident grav în Mehedinți.
Accident grav în Mehedinți.
Accident grav în Mehedinți.
Accident grav în Mehedinți.
Accident grav în Mehedinți.

Imagini de la locul tragediei  FOTO: amator

UPDATE: Primele date ale Poliției 

Potrivit IPJ Mehedinți, un bărbat de 42 de ani, cetățean bulgar, care conducea un autoturism, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi încălcat marcajul longitudinal simplu discontinuu, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de un alt cetățean bulgar, în vârstă de 57 de ani.

În urma impactului, șoferul autoturismului și cei patru pasageri aflați în mașină au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Știrea inițială 

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în urma coliziunii, patru persoane aflate în autoturism și șoferul TIR-ului au fost rănite și necesită îngrijiri medicale. Ele sunt conștiente. 

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și ambulanță, care acordă asistență victimelor și desfășoară cercetări pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului. 

Circulația în zonă se desfășoară cu dificultate, iar autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.

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