Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Femeia spulberată de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a murit la spital. Încadrarea juridică a ivorianului se schimbă

Fotbalistul Kader Keita (25 de ani) a lovit cu mașina, în urmă cu o lună, o femeie în vârstă de 68 de ani care traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Internată în stare gravă la Terapie Intensivă, aceasta s-a stins din viață în cursul zilei de astăzi, informează surse medicale citate de prosport. Kader Keita se află sub control judiciar, iar de atunci n-a mai jucat pentru Rapid, formație implicată în lupta pentru titlu în Superligă.

Kader Keita era om de bază la Rapid FOTO Sportpictures
Kader Keita era om de bază la Rapid FOTO Sportpictures

După decesul victimei, încadrarea lui Kader Keita se schimbă de la vătămare corporală gravă la ucidere din culpă, care se pedepsește cu doi până la șapte ani de închisoare

Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Când încălcarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni”, se arată în Codul Penal.

Kader Keita va fi judecat și pentru părăsirea locului accidentului sau modificarea/ștergerea accidentului, altă faptă sancționată de lege cu doi - șapte ani de închisoare.

Accidentul produs de Kader Keita a avut loc la ora 05:46, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae din Sectorul 2, București. Cu doar câteva ore înainte, Kader Keita jucase pentru Rapid în meciul din deplasare cu Unirea Slobozia.

Ivorianul ajunsese, alături de restul delegației Rapidului, înapoi în Capitală la miezul nopții, iar în momentul accidentului se întorcea de la rugăciune.

Mașina condusă de ivorian a lovit o femeie aflată pe trecerea de pietoni, iar victima s-a ales cu fractură de bazin, fractură de tibie și peroneu, trei coaste rupte și fisură craniană. 

