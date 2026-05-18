Fotbaliștii cu cele mai mari salarii prezenți la Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială va aduce pe teren și jucătorii cu cele mai mari salarii din fotbalul mondial. Pentru unii dintre ei, cum ar fi Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, turneul organizat de SUA, Mexic și Canada va fi ultima competiție majoră la care vor participa. Așa că își doresc să aibă evoluții cât mai bune, demne de veniturile pe care le încasează anual la echipele de club.

CR7 este căpitanul Portugaliei FOTO EPA

Cristiano Ronaldo este jucătorul cu cel mai mare salariu ce va fi prezent la Cupa Mondială din 2026. Portughezul este urmat în acest top de Lionel Messi și Riyad Mahrez.

Topul este următorul:

  • Cristiano Ronaldo - 216 milioane de dolari
  • Lionel Messi - 80 de milioane de dolari
  • Riyad Mahrez - 60 de milioane de dolari
  • Kylian Mbappe - 37 de milioane de dolari
  • Erling Haaland - 36 de milioane de dolari

Cristiano Ronaldo, cel mai bine plătit fotbalist din lume

Transferul în Arabia Saudită, la Al-Nassr, i-a priit din plin lui Cristiano Ronaldo, care a reușit să își rotunjească și mai mult averea. Ajuns la 41 de ani, Ronaldo a arătat că încă mai este la un nivel ridicat. A dat 27 de goluri în acest sezon pentru Al-Nassr și nu s-a descurcat rău nici la naționala Portugaliei, în preliminariile pentru Cupa Mondială. A dat 5 goluri în 5 meciuri. Chiar dacă nu mai este jucătorul din urmă cu câțiva ani, Ronaldo are speranțe că va face un turneu final mare. În plus, el are 13 goluri în ultimele 14 meciuri pentru Portugalia, așa că pofta de gol nu și-a pierdut-o.

Lionel Messi caută „dubla”

Aflat și el la ultima Cupă Mondială, Lionel Messi este pe val la Inter Miami. În ultimele două sezoane și jumătate, în prima ligă din MLS, Messi a dat nu mai puțin de 67 de goluri în 68 de meciuri, meritând din plin salariul de 80 de milioane de dolari pe an pe care îl are. Așa că argentinienii chiar au motive să își pună speranțe în el, mai ales că și în preliminarii a avut performanțe bune, cu 8 goluri și 3 pase decisive în cele 12 meciuri pe care le-a jucat. Messi vine deja cu experiența de la Cupa Mondială din 2022, când a câștigat trofeul, dar are speranțe să fie și unul dintre golgheterii competiției. Bookmakerii caselor de pariuri online îl creditează cu șansa a treia, după Kylian Mbappe și Harry Kane:

  • Kylian Mbappe - 7.00
  • Harry Kane - 8.00
  • Lionel Messi - 15.00
  • Mikel Oyarzabal - 15.00
  • Erling Haaland - 15.00

Riyad Mahrez, plătit regește în Arabia Saudită

Adus ca un star după evoluțiile de la Manchester City, algerianul Riyad Mahrez are un salariu de 60 de milioane de dolari pe an la Al Ahli din Arabia Saudită. Mahrez este și starul naționalei Algeriei, dar specialiștii sunt de părere că transferul în Arabia Saudită l-a tras în jos. În preliminarii a dat doar 1 gol și 3 pase decisive. Totuși, Mahrez rămâne un jucător de urmărit la naționala Algeriei.

Kylian Mbappe, omul de gol de la Real Madrid și din naționala Franței

Kylian Mbappe și-a demonstrat și în acest sezon valoarea. Este într-o formă maximă, reușind 15 goluri în 11 meciuri de Champions League. În același timp, a mai dat 24 de goluri și în prima ligă din Spania. Plătit cu 37 de milioane de dolari pe an de Real Madrid, Mbappe a fost măcinat de accidentări în ultima perioadă. A dat 5 goluri în cele 4 meciuri din preliminarii pe care le-a jucat pentru Franța, dar speră să fie apt din punct de vedere fizic pentru turneul final.

Erling Haaland, omul numărul 1 pentru norvegieni

Mai în glumă, mai în serios, Erling Haaland a reușit să califice de unul singur Norvegia la Cupa Mondială, pentru prima dată din 1998 încoace. A avut evoluții incredibile, cu 16 goluri marcate în 8 meciuri din preliminarii. Mai mult, are un sezon de top și la Manchester City, cu 34 de goluri înscrise. Așa că merită din plin salariul de 36 de milioane de dolari pe an.

Cei mai buni jucători din lume vor fi pe teren la Cupa Mondială din 2026, începând cu 11 iunie. Turneul final va pune la start 48 de echipe, cu 16 mai multe decât la ediția precedentă.

