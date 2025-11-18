Fostul star al Braziliei, dus în alt penitenciar. Ce i-a făcut pe avocații lui Robinho să ceară schimbarea

Fostul internaţional brazilian Robinho a fost mutat luni din penitenciarul Tremembe, supranumit în presa locală „închisoarea celebrităţilor”, într-o nouă unitate de detenţie, după ce avocaţii săi au solicitat oficial transferul. Informaţia a fost confirmată de surse judiciare din Sao Paulo.

Administraţia Penitenciarelor nu a explicat motivele acestei decizii, însă publicaţiile braziliene notează că mutarea a venit chiar la cererea lui Robinho.

Fostul jucător al lui Santos, Real Madrid, AC Milan şi Manchester City ar fi fost nemulţumit de valul de reacţii apărute după difuzarea unui serial TV despre penitenciarul Tremembe, producţie care, deşi nu îi menţionează cazul, prezintă poveştile unor deţinuţi celebri condamnaţi pentru crime răsunătoare din Brazilia.

Cu aprobarea judecătorilor, Robinho îşi va continua acum pedeapsa de nouă ani într-o închisoare din Limeira, statul Sao Paulo.

Condamnarea sa, pronunţată de instanţele italiene pentru participarea la un viol în grup petrecut într-un club din Milano, în 2013, a fost recunoscută şi pusă în aplicare în Brazilia în martie 2024, moment în care fostul fotbalist a ajuns după gratii.

Robinho, 9 ani de închisoare

Potrivit instanțelor italiene, Robinho și alți cinci prieteni au îmbătat o tânără albaneză de 23 de ani într-un club din Milano, până când aceasta a devenit inconștientă și incapabilă să se apere, moment în care au agresat-o sexual în repetate rânduri. Ancheta și judecătorii italieni au subliniat inclusiv brutalitatea cu care fostul internațional brazilian ar fi tratat victima. Sentința a fost emisă în 2017, confirmată în apel în 2020 și definitivă în 2022.

În 2022, procurorii din Milano au solicitat extrădarea lui Robinho, însă legislația braziliană nu a permis extrădarea cetățenilor proprii. Astfel, autoritățile din Brazilia au trebuit să decidă dacă fotbalistul își va executa pedeapsa în țară.