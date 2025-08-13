Fostă jucătoare de tenis, hărțuită timp de trei ani de către un obsedat. Îi trimitea acasă diverse cadouri

Naomi Broady, actualmente comentatoare sportivă la BBC și fostă jucătoare de tenis, a vorbit despre unul dintre cele mai inconfortabile momente pe care le-a trăit de-a lungul timpului, pe plan personal.

Britanica în vârstă de 35 de ani a fost hărțuită, timp de un an de zile, în mediul online, după ce ar fi vrut, în primă instanță, să întrețină relații sexuale cu sora acesteia.

Totul a început în momentul în care bărbatul, pe numele său David Richardson, a dorit să iasă la o întâlnire cu Naomi. Acesta a început să îi scrie insistent fostei jucătoare de tenis, la începutul anului 2023.

A hărțuit-o verbal și pe sora fostei tenismene: „Am încercat să o cuceresc!”

Bărbatul în vârstă de 39 de ani nu a știut cum să accepte un refuz și a început să îi scrie comentatoarei TV regulat, dând startul unor discuții extrem de inconfortabile pe diverse rețele sociale.

Simțindu-se urmărită și agasată, Naomi Broady a depus plângere împotriva bărbatului care ar fi fost, de fapt, un fost coleg de școală al acesteia.

Hărțuirea ar fi durat, de fapt, trei ani, conform spuselor magistraților din Manchester. Procesul s-a desfășurat recent, iar Richardson a pledat vinovat la acuzațiile fostei sportive britanice. Acesta a recunoscut că a hărțuit-o în mediul online pe Naomi Broady, dar și pe sora acesteia, Emma.

Mai mult de atât, Richardson ar fi început să le trimită celor două, la domiciliul propiu, diverse cadouri nesolicitate, carduri de cumpărături sau picturi.

„Am încercat să o cuceresc. Îmi doream să o invit în oraș. Sunt puțin ieșit din mână cu fetele. Nu am mai fost într-o relație!”, a recunoscut David, conform The Sun.

David Richardson nu are dreptul de a lua legătura cu Naomi sau cu sora acesteia, până la finalul procesului, care are termen pe data de 18 august.

Cine este Naomi Broady

Între 2004 și 2008, Naomi Broady a evoluat în circuitul ITF, reușind în această perioadă să se califice până în optimile de finală ale turneului de junioare de la Wimbledon. Trecerea la nivel profesionist a avut loc în 2008, când a încercat pentru prima dată să ajungă pe tabloul principal al Wimbledonului, însă a fost învinsă în calificări de Rika Fujiwara.

Primul său succes important a venit în 2009, la Grenoble, în Franța, unde a câștigat trofeul, după ce a învins-o în finală pe Youlia Fedossova, jucătoare mai bine clasată la vremea respectivă. În 2014, a beneficiat din nou de un wild card pentru Wimbledon, dar drumul ei s-a oprit în turul al doilea.

Anul 2016 i-a adus rezultate notabile lui Naomi Broady: calificarea în turul doi la US Open și prezența în turul trei la dublu la Wimbledon. După ce și-a încheiat cariera competițională, Broady a ales să rămână aproape de tenis, devenind comentator sportiv la BBC.