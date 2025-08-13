Un jucător de tenis a fost descalificat la un turneu din Grecia pentru că a făcut duș la pauză

Jucătorul de tenis german Mats Rosenkranz (26 de ani, 358 ATP) nu știa de regula privind pauza de toaletă/ținută, considerată „abuz”, și a fost descalificat. S-a întâmplat la Hersonissos, în nord-estul Insulei Creta, pe terenurile Centrului Sportiv Lyttos, unde se dispută al treilea challenger al anului.

Într-unul dintre meciurile din runda a doua, de astăzi dimineață, Mats Rosenkranz a câștigat primul set cu 7-5 împotriva italianului Pietro Orlando Fellin (24 de ani, 561 ATP).

După o oră de joc în căldura de peste 30 de grade a Cretei și cu o umiditate de 74%, Rosenkranz și Fellin au mers la vestiare, pentru ceea ce se numește „pauză de vestiar”.

La întoarcerea pe teren, în ciuda rugăminților adresate arbitrului de scaun și a supraveghetorului („au fost doar 10 secunde”), germanul a fost descalificat, iar victoria i-a revenit lui Fellin.

De ce? Asistentul arbitrului de scaun, care îl monitoriza pe Rosenkranz în timpul întoarcerii sale la vestiar, l-a văzut făcând duș. Regulile ATP nu permit acest lucru, deoarece se consideră că este un „abuz” de pauză de toaletă/ținută (toilet/attire break).

Nu este singurul caz

La turneul elen se află și românul Victor Cornea (31 de ani), care evoluează în competiția de dublu alături de francezul Matteo Martineau (26 de ani, 269 ATP).

Pare ciudat, dar nu este prima dată când se întâmplă asta la un turneu. La un challenger-ul de la Sevilla, din 2022, argentinianul Federico Delbonis i-a atras atenția arbitrului de scaun că adversarul său, americanul Nicolas Moreno de Alboran, făcuse duș în timpul pauzei de toaletă.

Arbitrul s-a dus să inspecteze vestiarele și l-a descalificat pe Moreno de Alboran, care a susținut că voia doar să dea jos zgura de pe picioare.

Gima, în sferturi la Sofia

La challengerul de la Sofia (Bulgaria), unde prima rachetă a României - Filip Jianu a fost eliminată în primul tur, românul Sebastian Gima (23 de ani, 622) l-a eliminat astăzi pe spaniolul Daniel Rincon (22 de ani, 290 ATP), scor 6-4, 6-4.

În sferturile de finală, românul venit din calificări va da peste favoritul 1 al competiției, bosniacul Nerman Fatic (30 de ani, 247 ATP).

Gima și-a asigurat un premiu de 1.545 de euro și 8 puncte ATP. În „sferturi” n-a ajuns și Ștefan Andreescu (23 de ani, 547 ATP), cel care îl eliminase pe Jianu. A cedat în fața cehului Zdenek Kolar (28 de ani, 382 ATP), scor 4-6, 2-6.