Fostă campioană olimpică în 2022, suspendată pentru dopaj. Tratamentul prescris de medic i-a dat peste cap cariera

Fosta campioană olimpică la schi fond, Victoria Carl, în vârstă de 30 de ani, a fost suspendată timp de 18 luni, după ce un test antidoping a ieșit pozitiv, a anunțat joi Agenția Germană Antidoping (NADA).

Testul, efectuat pe 3 aprilie 2025, a depistat în sistemul sportivei prezența clenbuterolului. Victoria a explicat cum a administrat un medicament pentru tuse, prescris de un medic specialist.

Suspendarea va fi valabilă până pe 25 noiembrie 2026

În ciuda propunerii inițiale a NADA de a-i interzice participarea timp de doi ani, părțile au ajuns la un acord privind durata sancțiunii, însă Agenția Mondială Antidoping (WADA/AMA) a contestat acest compromis, susținând că decizia trebuie să respecte regulamentele sportive.

Cazul a fost astfel înaintat Tribunalului German de Arbitraj Sportiv (DIS), o instituție independentă, care a stabilit suspendarea de 18 luni. În această perioadă, Carl a ratat recentele Jocuri Olimpice de la Milano-Cortina, dar va putea reveni în competiții în sezonul următor, având în centrul atenției Campionatele Mondiale de la Falun, în Suedia.

Schioarea germană a fost medaliata cu aur la sprint pe echipe în 2022, la Beijing.