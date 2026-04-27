„Ghinion!” Fostul ministru al Transporturilor explică majorarea prețului la biletele de metrou înainte de demisie

Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), a comentat decizia de a majora tarifele la metrou chiar înainte de încheierea mandatului său, după decizia social-democraților de a-și retrage miniștrii din Guvern, sugerând că situația a fost inevitabilă.

„Ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă. Ghinionul meu, că e pe finalul meu de mandat”, a afirmat fostul ministru, întrebat de ce a semnat ordinul în ultimele zile în funcție, potrivit News.ro.

„Acel ordin a ajuns la mapă… trebuia semnat”

Ciprian Șerban, susține că documentul „a parcurs toţi paşii în cadrul Ministerului” și că nu putea fi amânat pentru succesorul său.

„Acel ordin a ajuns la mapă… trebuia semnat, l-am semnat pur şi simplu”, a explicat Șerban, adăugând că majorarea tarifelor fusese discutată încă din anul precedent și reprezenta o condiție pentru avizarea bugetului Metrorex, precum și o măsură inclusă în planul de redresare al companiei.

Fostul ministru a adăugat că Metrorex se confruntă cu o subfinanțare cronică, accentuată de creșterea costurilor la energie.

„Totul se putea rezolva cu subvenţie de la stat, dar subvenţiile de la stat nu au fost niciodată la nivelul nevoilor companiei”, a subliniat parlamentarul.

Ciprian Șerban a anunțat și trimiterea Corpului de Control la Metrorex, motivând că instituția ar avea „cheltuieli nejustificate”.

Ordinul privind noile tarife Metrorex a fost publicat în Monitorul Oficial, iar prețurile se aplică de la 1 mai.

O călătorie cu metroul va costa 7 lei, comparativ cu 5 lei anterior, iar abonamentul lunar crește de la 100 la 140 de lei.