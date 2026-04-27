search
Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Război între titanii tehnologiei. Elon Musk și Sam Altman, proces cu miză majoră privind inteligența artificială

0
0
Publicat:

Doi dintre cei mai influenți lideri din tehnologie, Elon Musk și Sam Altman, urmează să se confrunte într-un proces de mare amploare, centrat pe acuzații de trădare, înșelăciune și ambiție fără limite — elemente care ar fi fracturat viziunea comună pe care o aveau odinioară asupra dezvoltării inteligenței artificiale, scrie The Associated Press.

Elon Musk și Sam Altman se judecă/FOTOX
Procesul, programat să înceapă astăzi, cu selecția juriului, are în centru fondarea, în 2015, a OpenAI — organizația din spatele ChatGPT — inițial concepută ca un startup nonprofit, finanțat în mare parte de Musk, dar care ulterior s-a transformat într-o entitate orientată spre profit, evaluată în prezent la aproximativ 852 de miliarde de dolari.

Rezultatul procesului ar putea influența echilibrul de putere în domeniul inteligenței artificiale — o tehnologie revoluționară care stârnește atât entuziasm, cât și temeri legate de pierderea locurilor de muncă și chiar de riscuri existențiale pentru umanitate.

Aceste riscuri invocate se numără printre motivele pentru care Musk, considerat cel mai bogat om din lume, a intentat în august 2024 un proces care va fi judecat de un juriu și de judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers, în Oakland, California.

Acțiunea civilă îl acuză pe Altman, director executiv al OpenAI, și pe colaboratorul său apropiat, Greg Brockman, că l-ar fi trădat pe Musk, îndepărtându-se de misiunea inițială a organizației din San Francisco — aceea de a gestiona altruist o tehnologie revoluționară. Potrivit plângerii, OpenAI ar fi trecut la un model orientat spre profit fără știrea sa.

OpenAI respinge acuzațiile, calificându-le drept nefondate și motivate de resentimente, susținând că Musk încearcă să încetinească dezvoltarea companiei și să își favorizeze propriul proiect concurent, xAI, lansat în 2023.

Un proces care promite confruntări directe între titani ai tehnologiei

Musk, care a investit aproximativ 38 de milioane de dolari în OpenAI între 2015 și 2017, solicitase inițial despăgubiri de peste 100 de miliarde de dolari. Însă, după o serie de decizii preliminare nefavorabile, valoarea eventualelor despăgubiri ar putea fi mult redusă.

Între timp, Musk a renunțat la solicitările de compensații personale și cere ca eventualele sume acordate să finanțeze activitățile caritabile ale OpenAI. Plata ar urma să fie suportată în principal de operațiunile comerciale ale companiei și de Microsoft, devenit cel mai mare investitor după retragerea lui Musk.

Procesul urmărește, de asemenea, înlăturarea lui Altman din consiliul de administrație al OpenAI. Relația dintre cei doi s-a deteriorat după ce Musk a încetat finanțarea organizației, decizie pe care o justifică prin presupuse practici înșelătoare. El invocă inclusiv episodul din 2023 în care Altman a fost demis temporar din funcția de CEO, înainte de a fi repus în funcție câteva zile mai târziu.

Puterea Starlink: cum influențează Elon Musk geopolitica și războaiele moderne

Totuși, procesul implică și riscuri pentru Musk. Luna trecută, el a fost găsit responsabil de către un alt juriu pentru inducerea în eroare a investitorilor în contextul preluării platformei Twitter (acum X) în 2022. Orice dezvăluiri negative privind practicile sale de afaceri ar putea avea consecințe, în special în contextul în care SpaceX se pregătește pentru o listare publică ce ar putea să-i consolideze statutul financiar.

Indiferent de verdict, procesul este așteptat să ofere o confruntare intensă între două figuri dominante și controversate ale industriei tehnologice.

Judecătoarea Gonzalez Rogers a subliniat anterior că esența cazului ține de credibilitatea martorilor, juriul urmând să aibă un rol consultativ, în timp ce decizia finală îi va aparține.

Perspective asupra începuturilor cursei AI

Probe prezentate în instanță oferă o imagine asupra etapelor incipiente ale competiției în inteligență artificială și asupra relației dintre Musk și Altman.

Musk, cu o avere estimată la circa 780 de miliarde de dolari, este recunoscut pentru rolurile sale în dezvoltarea PayPal, Tesla și SpaceX. Totodată, a fost implicat în controverse legate de declarațiile sale publice și de promisiuni neîndeplinite privind tehnologia de conducere autonomă.

Unele dintre comportamentele sale au fost asociate cu acuzații privind consumul de substanțe halucinogene, însă instanța a decis că aceste aspecte nu vor fi abordate direct în proces. Totuși, Musk poate fi chestionat despre participarea sa la Burning Man și despre relația cu Shivon Zilis.

De cealaltă parte, Altman, cu o avere estimată la aproximativ 3 miliarde de dolari, a devenit cunoscut publicului larg odată cu lansarea ChatGPT în 2022. Ascensiunea rapidă a inteligenței artificiale a determinat comparații cu J. Robert Oppenheimer, figura centrală din dezvoltarea bombei atomice.

Inițial perceput ca un inovator, Altman se confruntă acum cu critici privind riscurile asociate AI. Un profil recent publicat de The New Yorker l-a prezentat într-o lumină controversată, iar un incident recent — în care un tânăr a fost arestat după ce a atacat locuința sa — reflectă tensiunile tot mai mari din jurul acestui domeniu.

Mărturiile celor doi sunt așteptate să ofere o perspectivă asupra modului în care a început cursa pentru inteligența artificială și asupra deteriorării relației lor. În 2015, aceștia conveniseră să dezvolte AI într-un mod mai sigur și responsabil decât marile companii conduse de Larry Page, Sergey Brin și Mark Zuckerberg.

Ruptura dintre cei doi este ilustrată și de un schimb de emailuri din februarie 2023. Altman îi transmitea lui Musk recunoștința pentru sprijinul oferit, afirmând că OpenAI nu ar fi existat fără el, dar și regretul față de criticile publice.

Răspunsul lui Musk a fost concis: își cere scuze dacă a provocat nemulțumiri, dar avertizează că „soarta civilizației este în joc”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
digi24.ro
image
O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele
stirileprotv.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Ce le-a transmis Sorin Grindeanu celor din conducerea partidelor și ce urmează în relatia cu AUR
gandul.ro
image
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
mediafax.ro
image
Alimentul pe care Cristiano Ronaldo nu-l mai consumă deloc. Se găsește în toate supermarketurile din România, costă sub 5 lei și e consumat zilnic de foarte mulți români
fanatik.ro
image
Boboșarca, Duminica Mironosițelor, în satul bulgarilor din Băleni Sârbi: „Doamne Dumnezeule! Ne bucurăm de El în salata, în varza și Învierea pe care ni le dă!”
libertatea.ro
image
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc 
antena3.ro
image
Cât este darul de nuntă în 2026. Apropiaţii dau minimum 3.500 de lei
observatornews.ro
image
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
cancan.ro
image
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul comunismului, Ceauşescu avea şi el aici o casă de vacanţă
playtech.ro
image
Mihai Stoica, dezvăluirea momentului despre antrenorul FCSB: “Reghecampf l-a ajutat foarte mult!”
fanatik.ro
image
Pariul PSD privind asocierea cu AUR pentru moțiunea de cenzură: debarcarea lui Bolojan de la vârful PNL: „E clar că visează la perioada Ciolacu-Ciucă”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Bonificații de la ANAF pentru cei care au plătit impozitele. Sute de mii de români beneficiază
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
De ce va avea restaurantul Panoramic, patronat de Copos, acces auto pe Tâmpa, în ciuda restricțiilor și protestelor
actualitate.net
image
Ce a învățat Alina Sorescu din fosta căsnicie cu Alexandru Ciucu. Ce spune despre o nouă relație
click.ro
image
Cum pregătește Laura Cosoi brioșe fără zahăr, făină și praf de copt: „Nu mai știam ce să le pun copiilor la pachet”
click.ro
image
Decizie neașteptată în timpul atacului armat de la Casa Albă. JD Vance, evacuat înaintea lui Trump. Explicația președintelui: „Lăsați-mă să văd”
click.ro
Meghan Markle GettyImages 1178314752 jpg
”Sfârșitul unei ere, cei mai grei 7 ani din viață”. Meghan recunoaște că viața a pus-o în genunchi
okmagazine.ro
Principele Nicolae și Ioana Doletti foto Historia webp
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)
Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
image
Ce a învățat Alina Sorescu din fosta căsnicie cu Alexandru Ciucu. Ce spune despre o nouă relație

OK! Magazine

image
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați

Click! Pentru femei

image
Prietenii își fac griji în privința actriței Christina Applegate. „Nu face bine și orice se poate întâmpla”

Click! Sănătate

image
Nu poţi renunţa la obiectele vechi din casă? Iată ce înseamnă, potrivit psihologilor!