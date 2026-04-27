Război între titanii tehnologiei. Elon Musk și Sam Altman, proces cu miză majoră privind inteligența artificială

Doi dintre cei mai influenți lideri din tehnologie, Elon Musk și Sam Altman, urmează să se confrunte într-un proces de mare amploare, centrat pe acuzații de trădare, înșelăciune și ambiție fără limite — elemente care ar fi fracturat viziunea comună pe care o aveau odinioară asupra dezvoltării inteligenței artificiale, scrie The Associated Press.

Procesul, programat să înceapă astăzi, cu selecția juriului, are în centru fondarea, în 2015, a OpenAI — organizația din spatele ChatGPT — inițial concepută ca un startup nonprofit, finanțat în mare parte de Musk, dar care ulterior s-a transformat într-o entitate orientată spre profit, evaluată în prezent la aproximativ 852 de miliarde de dolari.

Rezultatul procesului ar putea influența echilibrul de putere în domeniul inteligenței artificiale — o tehnologie revoluționară care stârnește atât entuziasm, cât și temeri legate de pierderea locurilor de muncă și chiar de riscuri existențiale pentru umanitate.

Aceste riscuri invocate se numără printre motivele pentru care Musk, considerat cel mai bogat om din lume, a intentat în august 2024 un proces care va fi judecat de un juriu și de judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers, în Oakland, California.

Acțiunea civilă îl acuză pe Altman, director executiv al OpenAI, și pe colaboratorul său apropiat, Greg Brockman, că l-ar fi trădat pe Musk, îndepărtându-se de misiunea inițială a organizației din San Francisco — aceea de a gestiona altruist o tehnologie revoluționară. Potrivit plângerii, OpenAI ar fi trecut la un model orientat spre profit fără știrea sa.

OpenAI respinge acuzațiile, calificându-le drept nefondate și motivate de resentimente, susținând că Musk încearcă să încetinească dezvoltarea companiei și să își favorizeze propriul proiect concurent, xAI, lansat în 2023.

Un proces care promite confruntări directe între titani ai tehnologiei

Musk, care a investit aproximativ 38 de milioane de dolari în OpenAI între 2015 și 2017, solicitase inițial despăgubiri de peste 100 de miliarde de dolari. Însă, după o serie de decizii preliminare nefavorabile, valoarea eventualelor despăgubiri ar putea fi mult redusă.

Între timp, Musk a renunțat la solicitările de compensații personale și cere ca eventualele sume acordate să finanțeze activitățile caritabile ale OpenAI. Plata ar urma să fie suportată în principal de operațiunile comerciale ale companiei și de Microsoft, devenit cel mai mare investitor după retragerea lui Musk.

Procesul urmărește, de asemenea, înlăturarea lui Altman din consiliul de administrație al OpenAI. Relația dintre cei doi s-a deteriorat după ce Musk a încetat finanțarea organizației, decizie pe care o justifică prin presupuse practici înșelătoare. El invocă inclusiv episodul din 2023 în care Altman a fost demis temporar din funcția de CEO, înainte de a fi repus în funcție câteva zile mai târziu.

Totuși, procesul implică și riscuri pentru Musk. Luna trecută, el a fost găsit responsabil de către un alt juriu pentru inducerea în eroare a investitorilor în contextul preluării platformei Twitter (acum X) în 2022. Orice dezvăluiri negative privind practicile sale de afaceri ar putea avea consecințe, în special în contextul în care SpaceX se pregătește pentru o listare publică ce ar putea să-i consolideze statutul financiar.

Indiferent de verdict, procesul este așteptat să ofere o confruntare intensă între două figuri dominante și controversate ale industriei tehnologice.

Judecătoarea Gonzalez Rogers a subliniat anterior că esența cazului ține de credibilitatea martorilor, juriul urmând să aibă un rol consultativ, în timp ce decizia finală îi va aparține.

Perspective asupra începuturilor cursei AI

Probe prezentate în instanță oferă o imagine asupra etapelor incipiente ale competiției în inteligență artificială și asupra relației dintre Musk și Altman.

Musk, cu o avere estimată la circa 780 de miliarde de dolari, este recunoscut pentru rolurile sale în dezvoltarea PayPal, Tesla și SpaceX. Totodată, a fost implicat în controverse legate de declarațiile sale publice și de promisiuni neîndeplinite privind tehnologia de conducere autonomă.

Unele dintre comportamentele sale au fost asociate cu acuzații privind consumul de substanțe halucinogene, însă instanța a decis că aceste aspecte nu vor fi abordate direct în proces. Totuși, Musk poate fi chestionat despre participarea sa la Burning Man și despre relația cu Shivon Zilis.

De cealaltă parte, Altman, cu o avere estimată la aproximativ 3 miliarde de dolari, a devenit cunoscut publicului larg odată cu lansarea ChatGPT în 2022. Ascensiunea rapidă a inteligenței artificiale a determinat comparații cu J. Robert Oppenheimer, figura centrală din dezvoltarea bombei atomice.

Inițial perceput ca un inovator, Altman se confruntă acum cu critici privind riscurile asociate AI. Un profil recent publicat de The New Yorker l-a prezentat într-o lumină controversată, iar un incident recent — în care un tânăr a fost arestat după ce a atacat locuința sa — reflectă tensiunile tot mai mari din jurul acestui domeniu.

Mărturiile celor doi sunt așteptate să ofere o perspectivă asupra modului în care a început cursa pentru inteligența artificială și asupra deteriorării relației lor. În 2015, aceștia conveniseră să dezvolte AI într-un mod mai sigur și responsabil decât marile companii conduse de Larry Page, Sergey Brin și Mark Zuckerberg.

Ruptura dintre cei doi este ilustrată și de un schimb de emailuri din februarie 2023. Altman îi transmitea lui Musk recunoștința pentru sprijinul oferit, afirmând că OpenAI nu ar fi existat fără el, dar și regretul față de criticile publice.

Răspunsul lui Musk a fost concis: își cere scuze dacă a provocat nemulțumiri, dar avertizează că „soarta civilizației este în joc”.