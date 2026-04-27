Ambasadorul Rusiei o contrazice pe Oana Țoiu în cazul dronei prăbușite la Galați: „România să fie conștientă de posibilele consecințe”

Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei la București, a respins afirmațiile ministrului român de Externe, Oana Țoiu, privind drona cu încărcătură explozivă căzută la Galați.

Într-o declarație pentru agenția TASS, citată de News.ro, diplomatul a afirmat că, în cadrul convocării la MAE, „a respins categoric insinuările nefondate” și susține că „ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă”.

Vladimir Lipaev a fost chemat la Ministerul de Externe sâmbătă, după incidentul în care o dronă identificată de autorități drept rusească a lovit un atelier din Galați și a avariat infrastructura electrică din zonă. Dat fiind că aparatul avea încărcătură explozivă, sute de oameni au fost evacuați, iar dispozitivul a fost detonat controlat.

Ulterior, Oana Țoiu a declarat că „este pentru prima dată când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spațiul aerian al României este a lor”. Ministrul a anunțat și convocarea unei reuniuni NATO dedicate securității la Marea Neagră.

„O psihoză antirusească”

Răspunzând întrebărilor TASS, ambasadorul rus a comentat că declarațiile oficialilor români „alimentează în societatea românească o psihoză antirusească”.

Vladimir Lipaev susține că nu există o confirmare clară a originii aparatului:

„În primul rând, nu a fost stabilită în mod cert apartenența dronei prăbușite, care ar fi putut fi, de altfel, ucraineană”.

Diplomatul a enumerat mai multe scenarii privind modul în care drona ar fi putut ajunge pe teritoriul României și afirmă că aceste întrebări „rămân fără răspuns”.

Ambasadorul a comentat și distrugerea rapidă a aparatului, despre care spune că: „ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă, ceea ce face imposibilă identificarea acesteia, întrucât este foarte probabil să fie vorba despre o provocare ucraineană”.

Mai mult, a contrazis și declarația Oanei Țoiu potrivit căreia „ambasadorul ar fi fost de acord că drona ar fi putut fi rusă”.

Avertismentul Moscovei: România „să fie conștientă de posibilele consecințe”

Lipaev a criticat sprijinul acordat de România Ucrainei: „România, participând activ la organizarea livrărilor către regimul de la Kiev de armament, muniții și echipamente, este, de facto, parte la conflict și trebuie să fie conștientă de posibilele consecințe ale acțiunilor sale”.

Diplomatul a mai afirmat afirmă că „Rusia nu a vizat niciodată obiective din România cu mijloacele sale de lovire, iar prin urmare orice pretenții la adresa sa în acest context sunt inacceptabile, nejustificate și lipsite de temei”.