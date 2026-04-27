Video Familie de români dată afară dintr-un restaurant din Marea Britanie, după un scandal monstru pentru o friptură arsă

O masă într-un restaurant românesc din Marea Britanie s-a transformat într-un scandal monstru, după ce o familie de români a ajuns să fie scoasă din localul în care a reclamat o friptură arsă.

Un incident izbucnit într-un restaurant românesc din Marea Britanie a atras atenția pe rețelele sociale, după ce au fost distribuite mai multe înregistrări video în care apare o familie de români implicată într-un conflict verbal care a degenerat rapid.

Potrivit imaginilor distribuite online, la masa respectivă se aflau doi adulți și trei copii, care comandaseră mai multe preparate și băuturi. Totul părea să decurgă normal până aproape de finalul mesei, când capul familiei a început să reproșeze personalului că două dintre fripturile aduse la masă erau prea arse.

Angajatul căruia i-au fost adresate reproșurile a încercat să calmeze situația și s-a oferit să înlocuiască preparatele reclamate cu alte porții. Cu toate acestea, în loc ca disputa să se stingă, atmosfera s-a tensionat și mai mult, iar clientul a devenit din ce în ce mai agresiv verbal.

Nemulțumit de mâncarea primită, acesta a ridicat tonul, s-a ridicat de la masă şi a început să se agite prin local, certându-se cu angajații restaurantului, fluturând o bucată de carne și cerând explicații.

„Ţie şi se pare normal să mănânci aşa ceva?”, striga el, în timp ce gesticula nervos în mijlocul localului cu friptura în mână.

Pe măsură ce schimbul de replici a continuat, ajungându-se la înjurături şi ameninţări, o familie aflată la o masă din apropiere, care avea și un copil mic, se ridică, decisă să părăsească localul, dar nu poate face asta, deoarece conflictul continuă chiar la intrare.

În cele din urmă, personalul a decis să-i ceară familiei de români să părăsească restaurantul şi, potrivit celor relatate pe Facebook, cei cinci au ieșit din local fără să mai achite consumația.

Conflictul nu s-a încheiat însă odată cu ieșirea în stradă. În imaginile filmate în fața restaurantului se vede cum bărbatul continuă să adreseze injurii și amenințări. La un moment dat, pare că se îndepărtează, însă revine la scurt timp și, într-un gest de sfidare, își scoate bluza și îl provoacă la bătaie pe cel care îl dăsese afară.

Soția sa încearcă să intervină și să îl liniștească, trăgându-l deoparte în repetate rânduri, în timp ce copiii asistă la întreaga scenă, iar unul dintre băieţi pare să comenteze şi el ceva la adresa angajatului.

În cele din urmă, soţia reuşeşte să-l tragă pe soțul recalcitrant, de această dată în direcţia opusă, şi cei cinci români dispar din peisaj.