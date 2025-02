Fost internațional român, țepuit de Nordis: „Aveau spatele asigurat. Eram un nimic pentru ei”

Unul dintre cei 1.200 de oameni țepuiți de grupul Nordis, care au cumpărat apartamente dar nu au primit nimic, este Florin Gardoș, fost internațional și fotbalist la FCSB. Acesta a povestit cum a fost păgubit, după ce și-a cumpărat două camere de hotel la Mamaia, în valoare de 170.000 de euro, pe care nu le-a văzut niciodată.

Fostul jucător a fost atras de proiectul de la malul mării, astfel că și-a achiziționat două camere pe vremea când încă activa în sport, în 2019-2020. El a oferit un interviu pentru golazo.ro în care a explicat cum lucrau cei de la Nordis. „Mi-au dat un pachet întreg, un catalog în care erau prevăzute prețurile dacă dau 10% avans, dacă dau 50%, 90% și chiar 100%. Și era foarte atractiv, se făcea un discount mare”, a spus Gardoș, care a achitat totul de la început.

„Nu se putea face un contract de vânzare-cumpărare fiindcă nu era terminată construcția, astfel că mi-au propus două chestiuni la acel moment. Prima: un precontract, practic o promisiune de vânzare. A doua: un contract de locațiune. Că după finalizare, timp de 3 ani, cele două camere de hotel să le administreze ei, iar mie să-mi revină undeva la 7 la sută din suma investită. Banii urma să-i primesc lunar, timp de 3 ani”, a mai povestit Florin Gardoș.

A cumpărat două camere pe care nu le-a văzut niciodată

Termenul de finalizare era 2021, dar acesta nu a fost respectat. „În plus, după un timp m-au chemat să-mi spună că s-au răzgândit și că nu mai vor acel contract de locațiune pe 3 ani, ci pe 15 ani”, moment în care fotbalistul s-a opus: „Eu n-am vrut să accept fiindcă deja mă pregăteam să închei cariera de fotbalist, astfel că urma să am timp suficient să gestionez eu apartamentele. În plus, îmi doream ca pe timpul verii să le utilizez eu, când merg la mare.

Mi-au zis că dacă nu vreau să prelungesc pe 15 ani, atunci să-mi dea alte apartamente, într-un alt bloc, care era șantier la acel moment. Și i-am refuzat, mai ales că deja nu mai aveam încredere în ei, din moment ce toate termenele de finalizare se tot decalau și ei încercau tot felul de manevre”, a mai fostul jucător al FCSB.

Oameni puternici, în fața cărora nu poți face nimic

Cei de la Nordis l-au amenințat că nu va mai primi camerele: „Mi-au zis că în acest caz ei nu vor semna contractul de vânzare-cumpărare și nu-mi vor da nimic! Am realizat că e ceva putred din moment ce tu bifezi vânzări de apartamente de 180 de milioane de euro și nu le poți livra ulterior oamenilor nimic. Apoi, am mai realizat ceva atunci. Că sunt niște oameni foarte-foarte puternici.

Eram frustrat fiindcă nu puteam să fac nimic, nu puteam să mișc nimic pentru a intra în posesia a ceea ce achitasem integral, deși, fără falsă modestie, nu eram nici eu chiar nimeni. Când ești fotbalist de națională, te mai știe lumea, mai ai relații, mai poți deschide anumite uși. Aici n-am avut nici o șansă. Mă sfidau, mă ignorau total, eram un nimic pentru ei. Atunci am realizat că au spatele asigurat, că pot face ce vor”, a mai spus Florin Gardoș.