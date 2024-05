Florin Gardoș, un model de succes după retragere: cum și-a investit banii câștigați în fotbal VIDEO

Lumea sportului de performanță poate furniza povești de succes, dar și unele cu adevărat dramatice! Din păcate, în a doua categorie intră de multe ori cazurile unor vedete care, negăsindu-și drumul în viață după retragere, ajung rău! Atât din punct de vedere emoțional, cât și financiar. Din fericire, nu mereu se întâmplă așa, iar Florin Gardoș (35 de ani) e un exemplu pozitiv în acest sens.

Stoperul care a adunat 13 selecții în echipa națională, în perioada 2011-2017, a evoluat, de-a lungul anilor la cluburi importante precum Steaua și Southampton. Firește, din punct de vedere financiar a reușit să dea marea lovitură în Anglia, unde a jucat în Premier League. Tot în Anglia a ales să facă și investiții imobiliare destul de profitabile. Despre care a vorbit acum, în cadrul podcastului Business Philosophy, realizat de jurnalistul Romeo Chiriac. Discuția a atins apoi și alte subiecte de interes.

Ce a declarat Florin Gardoș la Business Philosophy?

*Casele pe care le-am cumpărat sunt în Marea Britanie. Am investit cât am fost acolo, după ce m-am accidentat prima dată. Le-am luat cu ajutorul unui prieten care e acolo și se pricepe. Case vechi din anii ‘30, pe care le-am refăcut, luate cu banca cu dobânzi extraordinare, între 1.5 și 2 % și apoi închiriate. În România, am construit blocuri și am vândut apartamentele, în Vâlcea și la Satu Mare.

*Îmi place acum meseria de analist TV dar, pe termen lung, nu vreau s-o mai fac, vreau să mă implic mai direct în fotbal. Dintre analiștii noștri cel mai mult îmi place de domnul Ilie Dumitrescu.

*În Anglia, am avut celebrul botez din Vest, în care îți alegi un cântec și trebuie să cânți de față cu ceilalți. Am mai prins când eram copil, la seniori. Am mai prins și d-aia cu bătaie, dar am avut noroc că era cu papucii. Am avut noroc că n-a fost cu ghetele cu crampoane. Au venit băieții în camera peste mine și mi-au dat niște papuci în cap.

VEZI PODCASTUL BUSINESS PHILOSOPHY CU FLORIN GARDOȘ