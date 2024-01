Fiul lui Adrian Păunescu face praf Rapidul: de ce imnul scris de tatăl său a născut un proces împotriva clubului FOTO

Rapid are cel mai frumos imn dintre cluburile de fotbal din România. Și cel mai controversat, începând de acum! Pentru că acest imn tocmai le-a adus giuleștenilor un proces inițiat de fiul regretatului Adrian Păunescu, cel care a scris versurile care încep cu „Suntem peste tot acasă / Porțile ni se deschid“.

Oficialii Rapidului au avut tot timpul permisiunea de a folosi acest imn pe stadion și nu de aici a pornit acest scandal acum. Motivul declanșării sale ține de faptul că, fără să aibă permisiunea moștenitorilor lui Adrian Păunescu, cei de la Rapid au început să pună versurile imnului pe diferite obiecte vândute cu însemnele Rapidului. Imaginile de mai jos, furnizate de Orange Sport, dovedesc acest lucru.

Tot Orange Sport a reușit să obțină un interviu cu Andrei Păunescu, fiul regretatului poet. Acesta a lămurit demersul său juridic împotriva clubului condus de Dan Șucu, explicând de ce a dat Rapidul în judecată.

Ce a spus Andrei Păunescu?

*Totul a plecat de la faptul că tata a scris o superbă poezie din dragoste necondiţionată pentru o echipă şi o idee. Nu a scris această poezie pentru a fi etichetă pentru băuturi alcoolice, pentru a fi obiect de promovare ale unor materiale care se vând. Asta e problema.

*Imnul poate fi cântat de oricine, cum se întâmplă de zeci de ani, dar când când vinzi ceva deja intri în altă categorie. Să presupunem să scrieţi o scisoare de dragoste unei femei şi o publicaţi şi, la un moment dat, vă pomeniţi că managerul acelei femei iubite ia poezia şi o vinde, o pune pe tot felul de tarabe şi obţine bani din ea. Întrebarea e dacă e bine aşa.

*Noi suntem o familie cu prieteni şi relaţii în toată ţara. Au început să vină oameni care au spus <<Am cumpărat o sticlă de vin cu strofele Rapidului, am cumpărat altă sticlă cu poezia domnului Păunescu, dar nu scrie că e a domnului Păunescu>>. Tot, fără autorul Adrian Păunescu, am văzut timbre cu tot imnul Rapidului. Au cumpărat brăţări, eşarfe, ceasuri de perete, lucruri de astea inimaginabile şi ne-am interesat despre ce e vorba.

*Când am studiat eu şi oamenii care mă ajută, că familia asta are nevoie şi de apărare, când oamenii de specialitate au săpat au descoperit o industrie comercială în care versurile tatălui meu se vând pe bani şi nu puţini, autorul nu e trecut şi nimeni n-a întrebat pe autor sau moştenitor despre problema asta. A fost simplu, că lucrurile au fost făcute cu nonşalanţă de cei care au făcut încât n-a trebuit să căutăm noi.

*Imnul poate fi cântat de oricine, necondiţionat, familia Păunescu n-a cerut bani pentru cântare, pentru dragoste, dar când se ia opera, nu spune că e Păunescu şi o vinde... Oamenii ăia trebuie să spună cum au făcut asta. Eu nu pot lua o operă a unui scriitor român şi să vând obiecte cu ea spunând că e a mea.

*Pe noi nu ne-a întrebat nimeni nimic, nici scrisă, nici verbală, pur şi simplu ne-am pomenit cu un comerţ divers cu versurile imnului Rapidului. Noi am văzut eşarfe, căni, tricouri, mărgele, timbre, vin, fizic şi în online şi atunci am constatat adevărul.

*Când cineva scoate bani dintr-o operă trebuie să răspundă tot în paradigma banilor. Nu pot fi eu de acord, eu, că Adrian Păunescu are mai mulţi moştenitori.

*Când oamenii doresc să cumpere cărţi de Adrian Păunescu se duc în librării şi totul e reglementat. Din fericire, legile sunt foarte clar. Trebuie să ceri acordul şi să stabileşti condiţiile, nu poţi vinde ceva ce nu-ţi aparţine şi autorul să stea să se uite.

*Imnul poate fi cântat de oricine oriunde. Interpretarea culturală nu poate fi condiţionată şi asta le spun suporterilor Rapidului. Lumea se poate bucura de imn neîngrădit. Problema e doar vânzarea unor lucruri. În presă, deja apar diversiuni despre dorinţa de a câştiga bani. Nu, dragii mei. Dumneata, fan al Rapidului, vine cineva, îţi ia bunul şi-l vinde, dumneata poţi sta? Lucrurile culturale sunt diferite. Una e interpretarea şi alta e vânzarea, care se face în alte condiţii.

Răspunsul clubului Rapid a venit pe Facebook

Aflând din mass-media că Rapid s-a ales cu un proces, cei care se ocupă de partea de comunicare au venit cu o reacție vizavi de acest caz pe Facebook. Redăm mai jos comunicatul clubului giuleștean pe acest subiect.

*Am constatat cu surprindere faptul că Andrei Păunescu, fiul regretatului poet Adrian Păunescu, a acţionat în judecată clubul nostru, formulând o reclamaţie care are ca obiect “dreptul de autor şi drepturile conexe.

*Mai precis, suntem acuzaţi că am utilizat versurile din Imnul Rapidului în scopuri comerciale.

Aşa cum ştiu suporterii rapidişti de toate vârstele, Imnul Rapidului a fost compus de către poetul Adrian Păunescu, la începutul anilor ’80, şi a devenit un simbol al rapidismului.

*De atunci, "Imnul" a fost intonat de sute de mii de ori, iar pasaje din el au fost folosite, începând cu perioada aceea, pe diverse elemente simbolistice sau materiale promoţionale (tricouri, căni, cărţi, programe de meci, etc.).

*În semn de respect şi omagiu pentru autorul "Imnului"co, sala de conferinţe a stadionului poartă numele Adrian Păunescu, iar la inaugurarea arenei din Giuleşti, Andrei Păunescu a fost invitat, contra cost, să intoneze Imnul.

*Aşa cum spuneam, ne surprinde faptul că am aflat de această reclamaţie doar din spaţiul public, fără vreo informare prealabilă verbală sau scrisă.

*Din respect, în primul rând pentru trecut şi istorie, până nu vom primi reclamaţia oficială, refuzăm orice fel de polemică legată de acest subiect.