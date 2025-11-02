search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
Final de foc în Bănie! Universitatea Craiova - Rapid, 2-2. Nsimba smulge punctul în ultimul minut de prelungiri

Publicat:

A fost spectacol total la Craiova, într-un meci plin de faze, dramatism și răsturnări de situație, ce a contat în etapa #15 din campionatul intern.

U Craiova - Rapid, 2-2, în etapa #15 din Superliga Foto/Facebook
U Craiova - Rapid, 2-2, în etapa #15 din Superliga Foto/Facebook

Universitatea Craiova a început în forță, cu ocazii mari încă din primul minut, prin Cicâldău, Băluță și Mora. Oltenii au dominat clar primele minute, însă Rapid a fost echipa care a deschis scorul. În minutul 16, Petrila a pătruns în careu, a centrat la firul ierbii, iar Christensen a profitat de o deviere și a înscris pentru 0-1.

Gazdele au continuat să preseze și, în minutul 30, după o centrare excelentă a lui Cicâldău, Vlad Rus a marcat cu capul pentru 1-1. Oltenii au rămas la conducerea jocului, însă Pașcanu a salvat Rapidul de la un gol sigur pe linia porții, în minutul 35.

Nsimba, gol în minutul 90+10. A decis soarta oltenilor

Bucureștenii au echilibrat jocul și au lovit din nou în minutul 74, când același Christensen a executat perfect o fază fixă, iar Kramer a înscris cu capul pentru 1-2.

Craiova a aruncat totul în atac, iar Rapid a rezistat cu greu. În minutul 90+7, portarul Aioani l-a lovit pe Nsimba în careu, iar arbitrul Bîrsan, după consultarea VAR-ului, a acordat penalty. Nsimba a transformat cu siguranță în minutul 90+10, stabilind scorul final, 2-2.

Pentru Universitatea Craiova urmează partida contra celor UTA Arad, pe data de 9 noiembrie. Până atunci, alb-albaștrii vor da piept cu SK Rapid, în Conference League, pe data de 6 noiembrie. 

Sport

