Surpriză uriașă în Cupa României. Patronul, 61 de ani, își face debutul oficial: „A muncit pentru asta!”

Aurelian Ghișa, patronul și președintele celor de la Sănătatea Cluj, va îmbrăca echipamentul de joc în această seară, de la ora 18:30, și va evolua pe stadionul „Ion Oblemenco”, în meciul din prima etapă din faza grupelor Cupei României Betano, contra celor de la Universitatea Craiova.

Născut pe 25 aprilie 1964, Aurelian Ghișa este medic veterinar de profesie, dar trăiește pentru fotbal. Conducătorul „virușilor verzi” joacă pe postul de atacant și se antrenează constant alături de elevii lui Vasile Miriuță, antrenorul Sănătății Cluj.

Deși nu a bifat niciun minut în acest sezon, Ghișa a fost trecut pe foaia de joc și la partida cu Zalău, din august. Acum, Miriuță i-a pregătit un moment special, debutul oficial în Cupa României, chiar împotriva Craiovei.

„Îl bag pe final pe domnul Ghișa. La ce face pentru echipa asta, merită”,a declarat Vasile Miriuță, pentru GSP.

Poate deveni cel mai vârstnic jucător din istoria fotbalului românesc

La 61 de ani, dacă va intra pe teren, Aurelian Ghișa ar urma să devină cel mai bătrân jucător din istoria primelor trei ligi din România, care evoluează într-un meci oficial.

„Fac antrenamente, încerc cât îmi permite timpul să fiu alături de jucători.Vârsta nu este un deranj. Poate în câteva situații sunt mai lent și e firesc. Totuși, nu simt un impediment din asta”,a spus Aurelian Ghișa, pentru Radio Cluj.

Patronul Sănătății nu e străin de Cupa României. În 2007, chiar cu el pe teren, formația clujeană o elimina pe UTA Arad, scor 1-0, și ajungea până în optimile competiției, unde era învinsă de Dinamo, scor 0-4.

Mai recent, în 2019, Sănătatea Cluj producea o nouă surpriză uriașă, eliminând Viitorul Constanța, deținătoarea trofeului, scor 1-0.

Sezonul trecut, Ghișa a fost aproape să intre și în meciul cu Farul Constanța, scor 1-1, dar s-a rezumat la a da lovitura de start, pentru că scorul nu i-a mai permis un debut real.

