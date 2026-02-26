FIFA vrea să lanseze o criptomonedă proprie. Care este obiectivul acestui nou activ digital

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat recent planurile de a lansa o monedă digitală proprie, iar odată cu acesta, apare o schimbare importantă la intersecția dintre sport și piața cripto. Prin propunerea unui „FIFA Coin”, organizația nu lansează doar un activ digital, ci încearcă să construiască un strat economic unificat pentru cel mai popular sport din lume.

Această viziune depășește peisajul fragmentat al token-urilor individuale ale cluburilor și urmărește să stabilească o monedă de bază care să deservească aproximativ 6 miliarde de fani ai fotbalului la nivel global, potrivit Bitget Academy.

Care este obiectivul acestui nou activ digital

Obiectivul principal al unui astfel de activ este de a face mai simple plățile pentru produse oficiale, bilete pentru meciuri și experiențe pentru suporterii de oriunde în lume. Deși piața a înregistrat anterior succese în cazul fan token-urilor dedicate echipelor, intrarea FIFA mută accentul către o utilitate unificată, valabilă pentru diferite cluburi, în locul beneficiilor și mecanismelor care funcționează doar la nivelul fiecărui club.

Această diferență este esențială, deoarece transformă activul digital dintr-un instrument de loialitate pentru un grup restrâns într-un mijloc practic de schimb, care funcționează între ligi diferite și peste granițe internaționale.

Faptul că FIFA a intrat în spațiul criptomonedelor susține sectorul SportFi și ar putea accelera adopția la scară mai largă. O companie cu audiență globală care atrage miliarde de suporteri către infrastructura blockchain, încurajează și alte federații sau cluburi sportive să integreze active digitale, sporind astfel implicarea globală.

Lansarea reprezintă o fuziune transformatoare între sport și finanțe, care a evoluat rapid prin inovațiile blockchain. Aceste progrese au integrat plățile și interacțiunile cu fanii, încurajând o loialitate mai profundă și noi modele economice, explică Bitget Academy.

Ce urmează pentru sectorul SportFi

Pe viitor, sectorul SportFi ar putea câștiga teren prin evoluții tehnologice sofisticate. Probabil vom vedea tot mai des piețe on-chain în corelație cu rezultatele meciurilor în timp real, dar și experiențe îmbunătățite pentru suporteri prin NFT-urile și al votului descentralizat.

Dacă aceste soluții ajung să fie integrate în evenimente globale de amploare, precum Cupa Mondială din 2026, ele pot susține o creștere durabilă și inovație, susțin specialiștii în criptoactive. Așadar, angajamentul FIFA de a lansa un activ digital propriu semnalează un viitor în care fanii își pot conecta cu ușurință pasiunea pentru joc cu noi experiențe digitale, mai adaugă reprezentanții Bitget Academy.