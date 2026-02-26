search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

FIFA vrea să lanseze o criptomonedă proprie. Care este obiectivul acestui nou activ digital

0
0
Publicat:

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat recent planurile de a lansa o monedă digitală proprie, iar odată cu acesta, apare o schimbare importantă la intersecția dintre sport și piața cripto. Prin propunerea unui „FIFA Coin”, organizația nu lansează doar un activ digital, ci încearcă să construiască un strat economic unificat pentru cel mai popular sport din lume.

Gianni Infantino, președintele FIFA
Gianni Infantino a anunțat că FIFA vrea să lanseze propria criptomonedă. Foto FB

Această viziune depășește peisajul fragmentat al token-urilor individuale ale cluburilor și urmărește să stabilească o monedă de bază care să deservească aproximativ 6 miliarde de fani ai fotbalului la nivel global, potrivit Bitget Academy.

Care este obiectivul acestui nou activ digital

Obiectivul principal al unui astfel de activ este de a face mai simple plățile pentru produse oficiale, bilete pentru meciuri și experiențe pentru suporterii de oriunde în lume. Deși piața a înregistrat anterior succese în cazul fan token-urilor dedicate echipelor, intrarea FIFA mută accentul către o utilitate unificată, valabilă pentru diferite cluburi, în locul beneficiilor și mecanismelor care funcționează doar la nivelul fiecărui club.

Această diferență este esențială, deoarece transformă activul digital dintr-un instrument de loialitate pentru un grup restrâns într-un mijloc practic de schimb, care funcționează între ligi diferite și peste granițe internaționale.

Faptul că FIFA a intrat în spațiul criptomonedelor susține sectorul SportFi și ar putea accelera adopția la scară mai largă. O companie cu audiență globală care atrage miliarde de suporteri către infrastructura blockchain, încurajează și alte federații sau cluburi sportive să integreze active digitale, sporind astfel implicarea globală.

Lansarea reprezintă o fuziune transformatoare între sport și finanțe, care a evoluat rapid prin inovațiile blockchain. Aceste progrese au integrat plățile și interacțiunile cu fanii, încurajând o loialitate mai profundă și noi modele economice, explică Bitget Academy.

Ce urmează pentru sectorul SportFi

Pe viitor, sectorul SportFi ar putea câștiga teren prin evoluții tehnologice sofisticate. Probabil vom vedea tot mai des piețe on-chain în corelație cu rezultatele meciurilor în timp real, dar și experiențe îmbunătățite pentru suporteri prin NFT-urile și al votului descentralizat.

Dacă aceste soluții ajung să fie integrate în evenimente globale de amploare, precum Cupa Mondială din 2026, ele pot susține o creștere durabilă și inovație, susțin specialiștii în criptoactive. Așadar, angajamentul FIFA de a lansa un activ digital propriu semnalează un viitor în care fanii își pot conecta cu ușurință pasiunea pentru joc cu noi experiențe digitale, mai adaugă reprezentanții Bitget Academy.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
gandul.ro
image
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv”
fanatik.ro
image
Lupta livratorului pakistanez cu gerul românesc: „Bă, mi-ai vărsat ciorba peste șaormă!” „What? What?” „Marș!”
libertatea.ro
image
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
digi24.ro
image
Dublu campion cu FCSB, Gabi Matei a fost adus în cătușe la Parchetul Ploiești, în scandalul meciurilor trucate pentru pariuri!
gsp.ro
image
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
De ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euro
observatornews.ro
image
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
cancan.ro
image
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Cât a plătit statul pentru zborul lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace organizat de Donald Trump
playtech.ro
image
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Incident șocant în Sibiu: Un copil de 11 ani s-a urcat la volan și a strivit-o pe mama lui de un zid
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. S-a decis! Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun
romaniatv.net
image
Putin primește o lovitură din propria sa familie. Este rugat cu lacrimi în ochi să oprească războiul
mediaflux.ro
image
Dublu campion cu FCSB, Gabi Matei a fost adus în cătușe la Parchetul Ploiești, în scandalul meciurilor trucate pentru pariuri!
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Dan Bălan, reacții în val după concertul „Soundstalgic” din Chișinău. Fanii spun că artistul este „de nerecunoscut” și că „foarte mult a slăbit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
click.ro
image
Mierea de albine e sau nu de post? Cum ne dăm seama dacă e naturală sau contrafăcută? Testul rapid al lui Dorel Vișan, care e și apicultor: „Când curge ca apa...”
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Cheesecake cu lamaie Sursa foto shutterstock 2292523711 jpg
Cheesecake cu lămâie. Nu vei crede cât de ușor se face!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Regele Charles, implicat în scandalul fostului prinț Andrew! Au ieșit la iveală e-mailuri explozive ale unui denunțător din 2019

Click! Pentru femei

image
Un actor nominalizat de cinci ori la Oscar a făcut o confesiune intimă „incredibil de vulgară”!

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic