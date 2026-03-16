FIFA strică planurile naționalei. Tricolorii nu primesc vacanță după meciurile din barajul pentru Campionatul Mondial de fotbal

Naționala de fotbal a României va disputa două meciuri de pregătire în luna iunie.

Ambele partide de pregătire sunt programate la începutul lunii și vor avea loc indiferent de deznodământul play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Pe banca naționalei ar putea să nu se mai afle Mircea Lucescu (80 de ani), căruia i se prelungește mandatul doar dacă naționala se va califica la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Favorit să-i ia locul este Gică Hagi (61 de ani).

Primul dintre cele două jocuri va avea loc pe 2 iunie, în deplasare, împotriva Georgiei, la Tbilisi. Cel de-al doilea meci de pregătire urmează să fie anunțat în perioada următoare.

Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului.

Până atunci, tricolorii vor disputa în luna martie play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Pe 26 martie, la Istanbul, de la ora locală 20:00 (19:00 în România), tricolorii vor întâlni Turcia.

În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45 (ora României), naționala va juca în Slovacia sau în Kosovo.