Fotbal în Fâșia Gaza: Donald Trump și FIFA lansează un proiect de 75 de milioane de dolari

Președintele SUA, Donald Trump, împreună cu președintele FIFA, Gianni Infantino, au prezentat un plan de refacere a infrastructurii sportive din Fâșia Gaza.

Un fond de 75 de milioane de dolari, cu finanțare parțială din partea FIFA, va fi folosit pentru reconstrucția facilităților de fotbal din regiune, afectate grav după doi ani de conflict, a transmis liderul de la Casa Albă, potrivit AFP.

„Sunt bucuros să anunţ că FIFA va contribui la strângerea unei sume totale de 75 de milioane de dolari pentru proiecte în Gaza. cred că sunt legate de fotbal! Veţi construi terenuri şi veţi aduce cele mai mari vedete mondiale, oameni care sunt vedete mai mari decât tine şi mine, Gianni. Este cu adevărat ceva important (...) şi, dacă pot, voi merge acolo cu voi!”, a declarat Trump la Washington, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace pe care l-a creat şi dedicat reconstrucţiei enclavei palestiniene suprapopulate şi devastate de războiul dintre mişcarea islamistă Hamas şi Israel.

Într-un comunicat, Gianni Infantino s-a bucurat de „semnarea unui acord de parteneriat istoric (cu „Consiliul pentru Pace”) care va favoriza investiţiile în fotbal pentru a sprijini procesul de reconstrucţie în zonele post-conflict”.

Construirea unui stadion naţional cu 20.000 de locuri

Planul pentru Gaza trebuie să înceapă de îndată ce condiţiile de securitate o vor permite şi va dura trei ani. Acesta include, în special, „construcţia a 50 de mini-terenuri FIFA Arena în apropierea şcolilor şi zonelor rezidenţiale, a cinci terenuri de dimensiuni standard în mai multe guverne, a unei academii FIFA de înaltă clasă şi a unui nou stadion naţional cu o capacitate de 20.000 de locuri”.

Fără a menţiona cifre, FIFA precizează că acordul va mobiliza „finanţări din partea liderilor şi instituţiilor internaţionale”.

La 13 octombrie 2025, în cadrul unui summit privind Gaza, organizat în Egipt, Infantino a anunţat că FIFA va lansa „un fond pentru a ajuta la refacerea instalaţiilor” legate de fotbal în Gaza şi în Cisiordania ocupată, apelând „persoanele şi entităţile din întreaga lume să contribuie la acest efort comun”, conform news.ro.

Războiul din Gaza, declanşat de atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023, a distrus aproape întreaga infrastructură sportivă din micul teritoriu de 365 km2 şi a pus capăt campionatului de fotbal şi meciurilor pe teren propriu ale echipei naţionale, în timp ce sute de sportivi au fost răniţi sau ucişi în conflict.