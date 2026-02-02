Șeful FIFA, cel care a inventat un premiu special pentru Trump, susține că Rusia ar trebui să revină în fotbalul internațional: „Trebuie să o facem”

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat luni că forul mondial al fotbalului ar trebui să ridice interdicția care împiedică Rusia să participe la turneele internaționale.

Rusia a fost exclusă din competițiile internaționale de fotbal de FIFA imediat după invazia asupra Ucrainei din iarna anului 2022. Interdicția a rămas în vigoare, deși echipele de tineret au fost autorizate să concureze din 2023.

„Trebuie să o facem”, a declarat Infantino, după ce a fost întrebat dacă ar lua în considerare ridicarea interdicției, potrivit POLITICO. „Sunt împotriva interdicțiilor, sunt împotriva boicoturilor de asemenea”, a adăugat el, explicând că acestea doar „creează mai mult ură”.

Ar fi un mesaj pozitiv să participe „fete și băieți din Rusia” la turneele de fotbal din întreaga Europă, a spus președintele FIFA.

Infantino menține legături apropiate cu fostul președinte american Donald Trump și i-a acordat acestuia noul premiu FIFA pentru Pace — văzut de mulți drept o distincție simbolică, după ce Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, în ciuda eforturilor sale publice de a-l obține — în decembrie.

FIFA a deschis totodată un birou în Trump Tower din New York în iulie și l-a numit pe fiica lui Trump, Ivanka, în consiliul unui proiect educațional co-finanțat din vânzările biletelor pentru Cupa Mondială FIFA 2026.

Statele Unite vor găzdui Cupa Mondială din această vară împreună cu Mexic și Canada și s-au confruntat cu apeluri la boicot din partea unor cercuri politice și sociale, ca urmare a politicii externe a administrației Trump.

Rusia a găzduit turneul în 2018.