FIFA a negat că ar fi stabilit ca finala Campionatului Mondial de fotbal din 2030 să se joace în Maroc

Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a precizat că orașul gazdă al finalei Cupei Mondiale din 2030 va fi decisă „în timp util”. Forul mondial a reacționat astfel după declarațiile președintelui Federației marocane, Fouzi Lekjaa, care a asigurat că ultimul act al competiției se va disputa pe noul stadion din Casablanca.

Rodri și Messi au fost căpitanii Spaniei, respectiv Argentinei la finala CM de fotbal din acest an Foto: EPAImages

Co-organizatoare ale ediției din 2030, alături de Portugalia, Spania și Marocul își dispută dreptul de a găzdui finala. Madridul mizează pe emblematicul stadion ce poartă numele președintelui lui Real Madrid, Santiago Bernabeu, în timp ce nord-africanii anunță construirea unei arene de 115.000 de locuri, la Benslimane, în regiunea Casablanca.

În acest context, influentul președinte ale Federației Regale Marocane de Fotbal (FRMF), Fouzi Lekjaa, a asigurat, miercuri, că finala competiției va avea loc în țara nord-africană.

În cadrul unei reuniuni publice organizate în regiune, conform unei înregistrări video publicate de presa locală, între care și hebdomadarul „Tel Quel”, oficialul a spus că „Provincia Benslimane va găzdui finala Cupei Mondiale. Fie că acest lucru convine sau nu”.

Marocanii construiesc un stadion de 115.000 de locuri Foto: EPAImages

Chestionată de AFP, FIFA a asigurat că nu a fost făcută nicio alegere în acest sens. „Cum s-a anunțat în 5 august 2026, o decizie va fi luată de FIFA în timp util”, a spus un purtător de cuvânt al forului mondial.

În 2030, turneul final al Campionatului Mondial de fotbal se va desfășura în Spania, Portugalia și Maroc, iar unele meciuri se vor juca în America de Sud (Uruguay, Argentina și Paraguay). În acest fel se va celebra împlinirea a 100 de ani de la prima ediție, care a fost organizată în 1930, în Uruguay.