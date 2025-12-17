Istvan Kovacs zboară acolo unde se avântă vulturii. Arbitrul român face senzație, luând-o cu mult înaintea naționalei

După ce a impresionat în Europa, ajungând să oficieze la finala Ligii Campionilor în sezonul trecut, arbitrul de centrul Istvan Kovacs (41 de ani) este aproape să bifeze un alt obiectiv important. „Centralul” din Carei are șanse mari să prindă lotul de arbitri pentru turneul final al Cupei Mondiale din 2026, unde naționala România nu s-a calificat.

Fiecare confederație și-a a stabilit lotul lărgit de arbitri propuși pentru competiția care se dispută vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, iar numele lui Istvan Kovacs apare pe lista UEFA, notează The Ref.

Lotul final va fi stabilit în martie, după un seminar la care vor participa șefii arbitrilor din cadrul UEFA și centralii de pe lista extinsă, de 16 nume. Istvan Kovacs este singurul român de pe listă și, cum în ultimii ani a arbitrat finale de Conference League, Europa League și Champions League, având prezență și la Mondialul Cluburiloe, acum deține șanse sporite să prindă lotul final.

Istvan Kovacs a fost în corpul de arbitri europeni și la ediția precedentă de Cupă Mondială, însă nu a condus niciun meci la competiția din Qatar. A fost rezervă în opt rânduri.