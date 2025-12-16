Amendă usturătoare încasată de PSG. Campioana Europei, datoare la superstarul francez Kylian Mbappé

Decizie dată astăzi în procesul dintre Kylian Mbappé (26 de ani) și fostului său club, PSG. Campioana Europei este obligată să-i plătească suma de 60 de milioane de euro.

Mbappé a câștigat, cel puțin până la un apel. Tribunalul Muncii din Paris a decis că PSG trebuie să-i plătească starului de la Real Madrid salariile și bonusurile restante pentru ultimele luni ca jucător la trupa din capitala Franței, datând de la sfârșitul sezonului 2023-2024. Suma indicată de judecători este de 60 de milioane de euro. O decizie pe care clubul deținut de Emirul Qatarului o poate contesta în apel.

După audierea de luna trecută, în joc au fost vehiculate cifre astronomice. După epuizarea tuturor celorlalte căi legale, problema a ajuns în instanță, iar avocații și-au expus pledoariile. Mbappé cerea 263 de milioane de euro, inclusiv 44,6 milioane de euro pentru concediere abuzivă, 40,4 milioane de euro pentru un bonus la semnare, inclusiv zile libere, și 37,5 milioane de euro pentru muncă nedivulgată, argumentând că era necesară transformarea contractului său pe durată determinată într-unul permanent.

PSG, pe de altă parte, cerea jucătorului 440 de milioane de euro pentru conduită abuzivă, încălcări grave ale obligațiilor contractuale și ale principiilor bunei-credințe și pentru ascunderea, între iulie 2022 și iunie 2023, a intenției sale de a nu-și prelungi contractul dincolo de iunie 2024, privând astfel PSG de o taxă de transfer semnificativă, de cel puțin 180 de milioane de euro, prețul plătit în 2017 pentru a-l lua de la AS Monaco.

La rândul său, Mbappé obținuse inițial o înghețare a conturilor clubului parizian în valoare de 55,4 milioane de euro, care a fost anulată definitiv ieri. Această sumă corespundea ultimelor salarii și bonusuri neplătite lui Mbappé ca atacant al PSG-ul. Însă astăzi, judecătorii de dreptul muncii au respins cererea clubului, obligându-i de parizieni să plătească 60 de milioane de euro fostei sale vedete. Decizia poate fi atacată la Curtea de Apel.