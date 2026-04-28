Marius Șumudică îi tot dă târcoale lui Gigi Becali. Antrenorul nu este dorit de toată lumea la FCSB

Gigi Becali (67 de ani) nu a reușit să-l convingă pe antrenorul cipriot Elias Charalambous (45 de ani) să revină la FCSB, iar campioana continuă cu o soluție provizorie până la finalul sezonului.

Pe aceste fond, patronul din Pipera s-a întâlnit azi în trafic, întâmplător, cu Marius Șumudică, liber de contract după despărțirea de Al-Okhdood. O fotografie a celor doi a fost transmisă către redacția GSP.

Tehnicianul i-a confirmat autenticitatea, însă susține că subiectul de discuție cu latifundiarul a fost biserica pe care acesta o ridică la intrarea în Pipera.

De mai multă vreme, Șumi este dorința ascunsă a lui Gigi Becali. Există însă o opoziție puternică, după ce antrenorul a înjurat clubul. Mihai Stoica și galeria nu acceptă colaborarea, deși Șumudică, dezamăgit la un moment dat de conducerea Rapidului, a transmis că va lua în calcul orice ofertă, inclusiv de la rivali, și va omite că îi curge prin vene sânge vișiniu.

„Este exclus ca Marius Șumudică să vină. Nu contest valoarea lui ca antrenor. Cred că știe fotbal și poate să facă performanțe, dar nu are cum să vină la noi, pentru că eu înainte de a fi conducător de club sunt stelist de mic.

Cei care au avut conflicte cu suporterii noștri nu vor călca niciodată la noi, cât sunt eu și am o oarecare putere de decizie. Deci este exclus. În orice caz ăsta e lucru cert. În momentul în care l-am anunțat pe liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, i-am spus că atât pot să-i promit, că Șumudică nu va veni la noi”, a precizat Mihai Stoica, pentru Fanatik.