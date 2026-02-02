FCSB s-a chinuit cu Csikszereda pe zăpadă. Campioana a obținut prima victorie din 2026

FCSB a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un meci desfășurată pe o ninsoare abundentă, în etapa a 24-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de italianul Juri Cisotti (38).

FCSB a avut un penalty, acordat pentru un henț comis de Raul Palmeș, dar șutul lui Florin Tănase a fost apărat de portarul Eduard Pap.

Campioana a mai avut ocazii mari de gol prin David Miculescu (42 - bară), Florin Tănase (56 - bară) și Mamadou Thiam (60).

Ciucanii au ratat prin Zoard Nagy (46) și Szabolcs Szalay (90+4), când portarul a intervenit salvator.

Tânărul portar Matei Popa, fiul fostului goalkeeper Marius Popa, a debutat cu acest prilej în Superligă, fiind titularizat la FCSB.

În min. 90, jocul a fost întrerupt pentru îndepărtarea zăpezii de pe liniile terenului.

FCSB a obținut prima sa victorie din acest an, după două eșecuri în campionat și un egal în Europa League.

FK Csikszereda a pierdut ultimele două meciuri și are șapte înfrângeri consecutive în deplasare în campionat, marcând doar două goluri.

În tur, scorul a fost egal, 1-1.