Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
„A făcut-o din demnitate, jucătorii lui batjocoresc fotbalul!”. Gigi Becali a explodat după anunțul demisiei lui Charalambous. A găsit vinovatul

Elias Charalambous, antrenorul care a stat cel mai mult pe banca tehnică a FCSB, a anunțat că se desparte de campioana României. Tehnicianul cipriot a explicat că a luat această decizie după ce echipa nu a reușit să își îndeplinească obiectivul principal din campionat, calificarea în play-off.

Gigi Becali Foto/Facebook
Gigi Becali Foto/Facebook

Charalambous a spus că, în opinia sa, formația roș-albastră are șanse foarte mici să mai prindă locurile care duc în competițiile europene. Din acest motiv, consideră că o schimbare pe banca tehnică ar putea ajuta echipa să își revină.

Antrenorul a precizat că hotărârea de a pleca era luată deja, indiferent de rezultatul meciului cu Universitatea Cluj. În opinia sa, lotul are nevoie de un impuls nou pentru a depăși blocajul mental și pentru a aborda mai bine următoarea parte a sezonului.

„Echipa are obiectiv să meargă în Europa. Eu cred că este nevoie de un șoc. Este ultima mea zi aici. A fost ultimul meci. Au fost doi ani minunați (n.r. a venit pe 30 martie 2023), dar trebuie cineva trebuie să-și asume responsabilitatea. E un șoc bun pentru echipă. Cum am jucat azi, nu sunt șanse să mergem în Europa. Nu sunt multe lucruri de spus. O poveste frumoasă care s-a terminat. Este ultima zi. Fără întrebări și respectați-mă!”, a spus Elias Charalambous, la flash-interviu.

Gigi Becali: „Nu mai poate nici el!”

Decizia plecării a fost aflată chiar în direct de patronul clubului, Gigi Becali. Dacă până acum s-a opus despărțirii de antrenor, de această dată finanțatorul echipei a acceptat situația și s-a resemnat cu plecarea tehnicianului.

Asta e. Foarte bine a făcut. Foarte bine a făcut. El, săracul, vede că nu mai poate. Din demnitate, a zis: «Nu mai pot să duc echipa». Dacă jucătorii fac ce fac, nu mai poate duce. Eu, de exemplu, nu-l dădeam afară. Dacă se punea problema, îi ziceam să vorbim la sfârșit. Când se termina play-out-ul, să conducă altcineva echipa în meciurile de baraj.

Dacă și-a dat demisia, înseamnă că și Pintii pleacă. Ei erau împreună, foarte bine legați. Așa cred. O să vorbesc acum, după ce închid cu voi.O să ne despărțim prietenește, pentru că am avut mari realizări cu el. A făcut-o din demnitate, dacă jucătorii lui batjocoresc fotbalul!”, a admis Gigi Becali, după ce antrenorul cipriot și-a dat demisia.

Elias Charalambous se desparte de FCSB după trei ani 

În această perioadă, antrenorul cipriot a stat la conducerea formației în 170 de partide, înregistrând 88 de victorii, 41 de egaluri și 41 de înfrângeri.

Ajuns la club în 2023, Charalambous a reușit să aducă rezultate importante pentru roș-albaștri. Sub conducerea sa, FCSB a câștigat două titluri în Liga I și două Supercupa României. De asemenea, echipa a avut un parcurs european solid în sezonul 2024–2025, când a ajuns până în optimile UEFA Europa League.

