Nervozitate extremă la Galați: Oțelul a luat trei roșii. Cum arată clasamentul și programul play-out-ului, cu FCSB în pole-position

Oțelul Galați a pierdut cu 2-0, pe teren propriu, în ultima etapă din sezonul regulat, contra celor de la Hermannstadt, partidă care a lămurit situația în partea a doua a clasamentului. Sibienii au profitat de cele trei cartonașe roșii primite de gazde și de cele trei goluri anulete gălățenilor și au luat cele trei puncte, astfel că lupta pentru evitarea retrogradării se încinge în play-out.

Indiferent de rezultatul partidei dintre FC Argeș și Unirea Slobozia, tabloul meciurilor din play-out-ul Superligii este acum complet. Campioana FCSB va pleca din pole-position, cu 23 de puncte, urmând să lupte pentru prima sau a doua poziție, pentru a juca barajul pentru Conference League. După înjumătățirea punctelor, roș-albaștrii vor porni la drum cu un punct mai mult decât UTA Arad și cu două peste FC Botoșani și Oțelul Galați.

Echipele amenințate cu retrogradarea sunt Farul (19 puncte cu rotunjire), Petrolul și Csikszereda, cu câte 16p, Unirea Slobozia cu 12p* (poate ajunge la 13p dacă remizează sau la 14p dacă învinge FC Argeș), Hermannstadt cu 12p (rotunjire) și Metaloglobus cu 6 puncte.

Iată clasamentul din play-out

1. FCSB - 23 de puncte

2. UTA Arad - 22 de puncte*

3. FC Botoșani - 21 de puncte

4. Oțelul Galați - 21 de puncte*

5. Farul - 19 puncte*

6. Petrolul - 16 puncte

7. Csikszereda - 16 puncte

8. Unirea Slobozia - 12 puncte (mai are de jucat un meci)

9. Hermannstadt - 12 puncte*

10. Metaloglobus - 6 puncte

*Echipe care au beneficiat de rotunjirea de puncte. În caz de egalitate, întâietate are o echipă care nu a beneficiat de acest avantaj.

Programul play-out-ului Superligii

Etapa 1

FCSB - Metaloglobus

UTA Arad - Hermannstadt

FC Botoșani - Unirea Slobozia

Oțelul Galați - Csikszereda

Farul Constanța - Petrolul Ploiești

Etapa 2

FCSB - UTA Arad

Hermannstadt - FC Botoșani

Unirea Slobozia - Oțelul Galați

Csikszereda - Farul Constanța

Metaloglobus - Petrolul Ploiești

Etapa 3

FC Botoșani - FCSB

UTA Arad - Metaloglobus

Oțelul Galați - Hermannstadt

Farul Constanța - Unirea Slobozia

Petrolul Ploiești - Csikszereda

Etapa 4

FCSB - Oțelul Galați

UTA Arad - FC Botoșani

Hermannstadt - Farul Constanța

Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești

Metaloglobus - Csikszereda

Etapa 5

Farul Constanța - FCSB

Oțelul Galați - UTA Arad

FC Botoșani - Metaloglobus

Petrolul Ploiești - Hermannstadt

Csikszereda - Unirea Slobozia

Etapa 6

FCSB - Petrolul Ploiești

UTA Arad - Farul Constanța

FC Botoșani - Oțelul Galați

Hermannstadt - Csikszereda

Metaloglobus - Unirea Slobozia

Etapa 7

Csikszereda - FCSB

Petrolul Ploiești - UTA Arad

Farul Constanța - FC Botoșani

Oțelul Galați - Metaloglobus

Unirea Slobozia - Hermannstadt

Etapa 8

FCSB - Unirea Slobozia

UTA Arad - Csikszereda

FC Botoșani - Petrolul Ploiești

Oțelul Galați - Farul Constanța

Metaloglobus - Hermannstadt

Etapa 9

Hermannstadt - FCSB

Unirea Slobozia - UTA Arad

Csikszereda - FC Botoșani

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați

Farul Constanța - Metaloglobus