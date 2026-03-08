Nervozitate extremă la Galați: Oțelul a luat trei roșii. Cum arată clasamentul și programul play-out-ului, cu FCSB în pole-position

Nervozitate extremă la Galați: Oțelul a luat trei roșii. Cum arată clasamentul și programul play-out-ului, cu FCSB în pole-position0
Oțelul Galați a pierdut cu 2-0, pe teren propriu, în ultima etapă din sezonul regulat, contra celor de la Hermannstadt, partidă care a lămurit situația în partea a doua a clasamentului. Sibienii au profitat de cele trei cartonașe roșii primite de gazde și de cele trei goluri anulete gălățenilor și au luat cele trei puncte, astfel că lupta pentru evitarea retrogradării se încinge în play-out.
Indiferent de rezultatul partidei dintre FC Argeș și Unirea Slobozia, tabloul meciurilor din play-out-ul Superligii este acum complet. Campioana FCSB va pleca din pole-position, cu 23 de puncte, urmând să lupte pentru prima sau a doua poziție, pentru a juca barajul pentru Conference League. După înjumătățirea punctelor, roș-albaștrii vor porni la drum cu un punct mai mult decât UTA Arad și cu două peste FC Botoșani și Oțelul Galați.
Echipele amenințate cu retrogradarea sunt Farul (19 puncte cu rotunjire), Petrolul și Csikszereda, cu câte 16p, Unirea Slobozia cu 12p* (poate ajunge la 13p dacă remizează sau la 14p dacă învinge FC Argeș), Hermannstadt cu 12p (rotunjire) și Metaloglobus cu 6 puncte.
Iată clasamentul din play-out
1. FCSB - 23 de puncte
2. UTA Arad - 22 de puncte*
3. FC Botoșani - 21 de puncte
4. Oțelul Galați - 21 de puncte*
5. Farul - 19 puncte*
6. Petrolul - 16 puncte
7. Csikszereda - 16 puncte
8. Unirea Slobozia - 12 puncte (mai are de jucat un meci)
9. Hermannstadt - 12 puncte*
10. Metaloglobus - 6 puncte
*Echipe care au beneficiat de rotunjirea de puncte. În caz de egalitate, întâietate are o echipă care nu a beneficiat de acest avantaj.
Programul play-out-ului Superligii
Etapa 1
FCSB - Metaloglobus
UTA Arad - Hermannstadt
FC Botoșani - Unirea Slobozia
Oțelul Galați - Csikszereda
Farul Constanța - Petrolul Ploiești
Etapa 2
FCSB - UTA Arad
Hermannstadt - FC Botoșani
Unirea Slobozia - Oțelul Galați
Csikszereda - Farul Constanța
Metaloglobus - Petrolul Ploiești
Etapa 3
FC Botoșani - FCSB
UTA Arad - Metaloglobus
Oțelul Galați - Hermannstadt
Farul Constanța - Unirea Slobozia
Petrolul Ploiești - Csikszereda
Etapa 4
FCSB - Oțelul Galați
UTA Arad - FC Botoșani
Hermannstadt - Farul Constanța
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești
Metaloglobus - Csikszereda
Etapa 5
Farul Constanța - FCSB
Oțelul Galați - UTA Arad
FC Botoșani - Metaloglobus
Petrolul Ploiești - Hermannstadt
Csikszereda - Unirea Slobozia
Etapa 6
FCSB - Petrolul Ploiești
UTA Arad - Farul Constanța
FC Botoșani - Oțelul Galați
Hermannstadt - Csikszereda
Metaloglobus - Unirea Slobozia
Etapa 7
Csikszereda - FCSB
Petrolul Ploiești - UTA Arad
Farul Constanța - FC Botoșani
Oțelul Galați - Metaloglobus
Unirea Slobozia - Hermannstadt
Etapa 8
FCSB - Unirea Slobozia
UTA Arad - Csikszereda
FC Botoșani - Petrolul Ploiești
Oțelul Galați - Farul Constanța
Metaloglobus - Hermannstadt
Etapa 9
Hermannstadt - FCSB
Unirea Slobozia - UTA Arad
Csikszereda - FC Botoșani
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați
Farul Constanța - Metaloglobus