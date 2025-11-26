FCSB a decolat spre Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie. 5 nume surpriză nu au prins zborul

FCSB se pregătește pentru etapa a 5-a din grupa unică de Europa League, joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00, împotriva celor de la Steaua Roșie Belgrad.

La aeroportul din Otopeni, alături de lot s-a aflat și Ștefan Târnovanu, portarul suspendat după eliminarea din meciul cu Basel, scor 1-3. Deși nu va putea evolua, Târnovanu va însoți echipa în Serbia, susținând colegii din tribune.

O altă prezență importantă a fost Florin Cernat, noul director sportiv al FCSB, care efectuează astfel prima sa deplasare europeană în această calitate.

Fostul mijlocaș, care a mai ocupat această funcție la FC Voluntari, a fost surprins discutând îndelung cu Mihai Stoica, semn al colaborării directe cu președintele Consiliului de Administrație al clubului.

Pe lista absențelor se află Denis Alibec și Vlad Chiricheș, ambii accidentați, precum și David Kiki. Totodată, Alexandru Stoian și Mihai Toma au rămas acasă pentru a evolua cu echipa U19 în meciul cu Akademia Puskas din Youth League.

Lotul FCSB pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad

Portari: Lukas Zima, Mihai Udrea

Fundași: Valentin Crețu, Daniel Graovac, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic

Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Baba Alhassan, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Florin Tănase

Atacanți: Daniel Bîrligea, David Miculescu, Mamadou Thiam

Primul „11” al FCSB pentru meciul cu Steaua Roșie

Gigi Becali a anunțat componența echipei de start a FCSB pentru partida cu Steaua Roșie Belgrad, oferind fanilor primele indicii despre strategia pentru duelul din Europa League.

“O să jucăm cu Lixandru și cu Șut la mijloc, doi închizători. Joc cu doi închizători ca să văd care din ei e mai bun pentru campionat, fac verificări eu acum. Pe fund se știe, nici nu ai alții. Se știe cine sunt.

În atac vor fi Miculescu, Olaru, Thiam și cu Bîrligea. Tănase și cu Cisotti vor fi odihniți. Ei sunt jucători de care am nevoie în campionat. Alibec o să fie titular când o să vină Șumi la noi”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.