Oltenii sunt din nou în fruntea Superligii, cu 4 etape rămase din play-off. Victorie scurtă la Mioveni

Universitatea Craiova este din nou liderul Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, în deplasare, la Mioveni, într-un meci din etapa a șasea a play-off-ului.

Unicul gol al partidei a fost înscris de portughezul Samuel Teles (10), după un corner executat de Anzor Mekvabișvili.

Teles a mai avut două ocazii mari, dar a trimis în bară (7), iar apoi a ratat singur cu portarul Cătălin Căbuz (47).

Universitatea a mai ratat prin Carlos Mora (8), David Matei (17), Mekvabișvili (35) și Nicușor Bancu (38).

Gazdele și-au creat ocazii de gol prin Florin Borța (29, 56), Rober Sierra (37) și Ricardo Matos (50).

Lovitura de start a fost dată de fostul atacant Vasile Bârdeș, care a jucat în tricoul alb-violet 122 de meciuri și a marcat 25 goluri.

Craiovenii și-au luat revanșa pentru meciul pierdut acasă în prima etapă din play-off (0-1).

FC Argeș a obținut doar două puncte în ultimele cinci etape și nu a marcat în ultimele trei meciuri.

Universitatea a reușit a patra sa victorie în play-off. Craiovenii au câștigat ambele meciuri directe din sezonul regulat, cu 3-1 și 2-1.

Universitatea Craiova are acum 3 puncte peste Universitatea Cluj. Cele două își dispută și finala Cupei României.

Pregătesc meciul următor

Adrian Rus, 30 de ani, stoperul celor de la Universitatea Craiova, omul care a trimis semifinala Cupei României în prelungiri și a contribuit decisiv la calificarea obținută ulterior la loviturile de departajare, a recunoscut la finalul duelului de la Mioveni că nu este pe deplin mulțumit de jocul echipei.

În timp ce Rus era la microfon, din vestiarul oltenilor se auzeau deja scandări cu „Cine e pe primul loc?”. Printre celebrările pentru poziția de lider, jucătorii pregătiți de Filipe Coelho și-au îndreptat atenția și spre următorul duel, derby-ul cu Dinamo, programat duminică, 3 mai, de la ora 21:00, în Bănie.

Din zona vestiarului răsuna „Săriți cu toții și strigați tare, să moară «câinii» din Ștefan cel Mare”, semn că derby-ul care urmează este deja în mintea craiovenilor. Nici suporterii nu au făcut abstracție de confruntarea de la finalul săptămânii, trimițând la rândul lor mesaje ostile către Dinamo imediat după fluierul final.