Marți, 26 August 2025
Adevărul
Familia Bellingham are interzis la vestiarul Borussiei Dortmund. Tatăl celor doi fotbaliști, implicat într-un scandal de proporții

Publicat:

Jobe, fratele lui Jude Bellingham, s-a bucurat de titularizare în cadrul partidei directe dintre St. Paul și Borussia Dortmund, scor final 3-3, în cadrul primei etape al noului sezon din Bundesliga.

Jude Bellingham, alături de fratele său mai mic, Jobe
Jude Bellingham, alături de fratele său mai mic, Jobe

Mijlocașul central, în vârstă de 19 ani, a debutat în campionatul Germaniei, după ce a fost transferat de Dortmund de la Sunderland, mutarea acestuia ridicându-se la nu mai puțin de 33 milioane de euro.

Jobe Bellingham a fost, totuși, înlocuit în teren la începutul reprizei secunde, iar părinții acestuia, nemulțumiți fiind de decizia tehnicianului, au dat startul unui scandal de proporții.

Mark și Denise Bellingham au părăsit tribuna și au coborât la vestiare, cu scopul de a-l trage la răspundere pe antrenorul Borussiei Dortmund, Niko Kovac. Mai mult de atât, tatăl celor doi frați celebri s-a certat și cu Sebastian Kehl, directorul sportiv al clubului, iar scandalul a recidivat pe tunel, după fluierul de final. 

Conform jurnaliștilor din Marea Britanie, oficialii clubului Borussia Dortmund au decis să le interzică celor doi părinți accesul atât în zona tehnică, cât și la vestiare, în cadrul tuturor partidelor disputate pe teren propriu.

Suporterii blamează comportamentul familiei Bellingham

La scurt timp după incidentul cu pricina, suporterii celor doi fotbaliști au reacționat vehement pe rețelele de socializare.

Fanii consideră că părinții fraților Bellingham au avut un comportament deplasat față de staff-ul clubului din Germania. Aceiași microbiști au considerat că dacă Jude ar fi fost protagonist într-un astfel de episod la Real Madrid, părinții acestuia nu și-ar fi permis să dea startul unui scandal de proporții în vestiarul lui Florentino Perez.

Sport

