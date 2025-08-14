Real Madrid a găsit o comoară în Argentina. Puștiul a doborât mai multe recorduri de precocitate

Argentinianul Franco Mastantuono, în vârstă de 18 ani, este oficial jucătorul lui Real Madrid, a anunțat joi clubul din capitala Spaniei, citat de site-ul eurosport.fr. Gruparea de pe „Bernabeu” vine după un sezon slab, la finalul căruia a schimbat antrenorul.

Venit de la River Plate, Franco Mastantuono, care poate evolua ca mijlocaș sau atacant, a semnat un contract valabil până în 2031 cu Real Madrid, după ce a efectuat joi dimineață vizita medicală.

„Franco Mastantuono este de acum un jucător al lui Real Madrid. Președintele Florentino Perez i-a urat bun venit în sala de ședințe de la Ciudad Real Madrid, unde argentinianul a semnat contractul care îl leagă de clubul nostru pentru următoarele șase sezoane. După finalizarea contractului, Mastantuono a primit o replică a stadionului, un ceas și un tricou cu numele său și numărul 30”, se arată în comunicatul clubului.

Îl apreciază pe Messi

Mastantuono a devenit în acest an cel mai tânăr jucător titular într-un meci al naționalei Argentinei, împotriva Chile, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

El s-a impus ca unul dintre cele mai promițătoare talente din fotbalul mondial, doborând mai multe recorduri de precocitate, inclusiv devenind cel mai tânăr marcator din istoria lui River Plate și a competiției Copa Libertadores.

La prezentare, argentinianul Franco a declarat că „pentru mine, Messi este cel mai bun jucător din lume”. Faptul că a nominalizat un fost jucător al Barcelonei nu le pică deloc bine fanilor „albilor”. Suporterii îl pot însă înțelege, ca argentinian nu putea spune altceva.