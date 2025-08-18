search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
Proces istoric în fotbal. Un francez trecut pe la Real Madrid a dat în judecată FIFA ți îi ccere o căruță de bani

Fostul fotbalist francez Lassana Diarra, 40 de ani, a solicitat 65 de milioane de euro despăgubiri brute (35 de milioane de euro net) de la FIFA și de la Asociația Belgiană de Fotbal. Diarra a evoluat pentru Real Madrid în perioada 2009-2012.

Această decizie vine în urma unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene din octombrie anul trecut, care a constatat că anumite aspecte ale regulilor de transfer din fotbal încalcă legile muncii și concurenței. Fostul fotbalist este susținut de sindicatul mondial al jucătorilor FIFPRO, divizia sa europeană și sindicatul național francez.

Povestea a început în urmă cu mai bine de un deceniu, când Diarra a părăsit Lokomotiv Moscova după un an, în ciuda faptului că avea un contract pe patru ani. FIFA a considerat despărțirea „fără motiv întemeiat” și l-a condamnat pe francez la plata a 10 milioane de euro despăgubiri și o suspendare sportivă.

În plus, conform articolului 17 din regulamentul FIFA, noul club ar fi fost tras la răspundere, alături de jucător, pentru sumele datorate către Lokomitiv.

Fac asta pentru mine”, a spus Diarra, într-un comunicat emis de avocații săi. „Și dacă am reușit să rezist tăvălugului FIFA este pentru că am avut o carieră bună. Dar o fac și pentru toți jucătorii mai puțin cunoscuți care nu au mijloacele financiare și psihologice de a contesta FIFA, în fața unor judecători adevărați”.

Avocații lui Diarra lucrează, de asemenea, la un proces colectiv intentat luna aceasta împotriva FIFA și a mai multor federații naționale de fotbal europene, care ar putea aduce beneficii la 100.000 de jucători.

