Eroare șocantă în direct! Prezentatoarea TV și-a dat demisia după ce a anunțat din greșeală moartea tatălui lui Messi

Debutul Argentinei la Cupa Mondială 2026, câștigat clar cu 3-0 în fața Algeriei, a fost dominat de Lionel Messi, care a reușit un hattrick și a intrat în istorie ca cel mai vârstnic jucător care marchează trei goluri într-un meci de Mondial. În spatele rezultatului spectaculos, însă, a apărut rapid un episod care a creat tensiune în Argentina.

O prezentatoare TV, Florencia Pena, a anunțat în direct o informație greșită potrivit căreia tatăl lui Messi ar fi murit. Ulterior, aceasta a explicat că a preluat știrea pe moment, considerând că fusese verificată de echipa din redacție. Familia fotbalistului a infirmat imediat zvonul, precizând că Jorge Messi este în viață, dar are probleme de sănătate și se află sub supraveghere medicală.

În urma reacțiilor puternice, prezentatoarea și-a cerut scuze public și a recunoscut eroarea, iar ulterior și-a dat demisia de la postul Luzu TV.

„Am trecut prin niște zile grele!”

Deși a avut o prestație excelentă pe teren, Messi a fost surprins plângând după meciul cu Algeria. Potrivit jurnalistului Eduardo Feinmann, reacția sa ar fi fost influențată de starea de sănătate delicată a tatălui său, care l-ar fi afectat profund în ultima perioadă. În prezent, Jorge Messi se află internat într-un spital din Buenos Aires, unde primește îngrijiri medicale.

„A fost ceva complet independent de fotbal. Am trecut prin niște zile grele!”, a mărturisit Lionel Messi, la meciul cu numărul 200 pentru Argentina.