Haaland scrie din nou istorie: record de peste 60 de ani, egalat la naționala Norvegiei

Norvegia a încheiat campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026 în forță, învingând Italia cu 4-1, duminică seară, la Milano. Victoria a adus calificarea la turneul nord-american după o pauză de 27 de ani, ultima participare fiind în 1998, când Norvegia a fost eliminată în optimi de Italia.

Atacantul norvegian de 25 de ani a marcat o dublă în poarta Italiei, ajungând la 11 meciuri consecutive cu gol pentru echipa națională. O performanță care îl leagă de recordul internațional FIFA stabilit acum mai bine de 60 de ani de Abdul Ghani Minhat din Malaezia.

Seria impresionantă a lui Erling Haaland a început pe 14 noiembrie 2024, în victoria împotriva Sloveniei, și de atunci a continuat neîntrerupt, cu excepția unui amical recent împotriva Noii Zeelande, în care atacantul nu a evoluat.

Comparativ, Cristiano Ronaldo a marcat maxim în 6 meciuri consecutive pentru Portugalia, iar Lionel Messi a ajuns la 8 meciuri pentru Argentina.

Italia, umilită de Norvegia în preliminariile pentru CM 2026

Italia a trăit o seară de coșmar pe propriul teren, pierzând cu 1-4 în fața Norvegiei, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Squadrra Azzurra a început promițător, deschizând scorul încă din minutul 11 prin Esposito, atacantul lui Inter.

Erling Haaland a fost protagonistul serii, semnând o „dublă” de senzație, iar golurile lui Nusa și Larsen au închis tabela la 4-1. Victoria le-a adus norvegienilor câștigarea grupei de calificare și locul direct la Mondialul din 2026, găzduit de SUA, Canada și Mexic.