Conacul impresionant al lui Haaland din Anglia. A plătit o avere pentru locuința de lângă Manchester

Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, și-a prezentat casa și stilul de viață într-un videoclip postat pe canalul său de YouTube, marcând lansarea oficială a acestuia pe canalul său de YouTube.

Starul norvegian locuiește într-un conac de aproximativ 5 milioane de lire sterline (6,4 milioane de euro) în Cheshire, la doar 30 de minute de centrul orașului Manchester. În casa cu șase dormitoare Haaland locuiește alături de soția sa, Isabel Haugseng Johansen, dar și de fiul lor, născut în decembrie anul trecut.

Haaland a arătat fanilor rutina sa zilnică, care include gătitul, o pasiune pentru stilul de viață sănătos și sesiuni de recuperare cu baie cu gheață și saună, pe care le face de patru-cinci ori pe săptămână. Totuși, bucătăria este locul preferat al starului.

„Iubesc mâncarea. Trăiesc ca să mănânc. Indiferent ce se întâmplă în timpul zilei, acesta este cel mai bun moment”, a spus Erling Haaland.

Conacul dispune și de sală de fitness și face parte dintr-o zonă unde de-a lungul anilor au locuit jucători celebri precum Cristiano Ronaldo, David Beckham, Rio Ferdinand sau Eric Cantona.

Erling Haalnd a devenit tată de băiat

Atacantul lui Manchester City, Erling Haaland, a devenit tată în decembrie 2023. Împreună cu partenera sa, Isabel Haugseng Johansen, cei doi au un băiețel.

Haaland, 21 de goluri în acest sezon

Mașinăria de goluri continuă să impresioneze. În doar două luni de la startul sezonului 2025/2026, Erling Haaland a strâns deja 21 de reușite pentru Manchester City și echipa națională a Norvegiei.

Pentru City, atacantul norvegian a marcat 12 goluri (9 în Premier League și 3 în Liga Campionilor), iar 9 goluri au venit pentru Norvegia. Printre acestea, Haaland a punctat de 3 ori cu Israel, de 5 ori cu Moldova, ambele în preliminariile CM 2026, și o dată cu Finlanda, într-un meci amical.