search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Al optulea antrenor pe care îl concediază Emma Răducanu. Sportiva, complet destabilizată înainte de Transylvania Open

0
0
Publicat:

Emma Răducanu a făcut o nouă schimbare importantă în echipa sa. Jucătoarea britanică, campioană la US Open în 2021, a confirmat joi, 29 ianuarie, că a încheiat colaborarea cu antrenorul spaniol Francis Roig.

Emma Răducanu a încetat colaborarea cu Francis Roig Foto/Platforma X
Emma Răducanu a încetat colaborarea cu Francis Roig Foto/Platforma X

Roig intrase în staff-ul Emmei la finalul verii, chiar înainte de US Open 2025. La turneul de la New York, Răducanu s-a oprit în turul al treilea, unde a fost învinsă de Elena Rybakina. După acel moment, sezonul a devenit dificil pentru britanică, care s-a confruntat și cu probleme fizice, nereușind să lege două victorii consecutive până la finalul anului.

Startul noului sezon nu a adus schimbarea dorită

Răducanu a ajuns în sferturile de finală ale turneului de la Hobart, dar a fost eliminată de Taylah Preston, o jucătoare aflată în afara topului 200 mondial, pe locul 204 WTA.

Îi mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. A fost mai mult decât un antrenor pentru mine şi am avut momente minunate pe teren. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce m-a învățat şi tot ce am împărtăşit!, a spus Răducanu pe rețelele de socializare.

Roig i-a antrenat pe Rafael Nadal şi Matteo Berrettini

Emma Răducanu a decis să pună capăt colaborării cu Francis Roig după doar șase luni, acesta fiind al optulea antrenor cu care britanica a încetat colaborarea. Despărțirea vine într-un moment neașteptat, mai ales că spaniolul a fost implicat direct în ajustările făcute jocului ei după Wimbledon și a însoțit-o atât la US Open, cât și în turneele din Asia.

Roig, în vârstă de 57 de ani, este recunoscut pentru experiența vastă acumulată în cei 18 ani petrecuți alături de Rafael Nadal, perioadă în care campionul spaniol a câștigat 22 de titluri de Grand Slam.

Pentru participarea la Transylvania Open, de la Cluj, Emma Răducanu nu are încă un antrenor permanent. La acest turneu va fi ajutată de Alexis Canter, urmând să intre în competiție fără o echipă stabilă. Turneul este programat între 31 ianuarie și 7 februarie.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
stirileprotv.ro
image
Undă verde pentru dărâmarea gardului de la Palatul Parlamentului. Proiectul a fost votat în unanimitate
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
O sumă de 6 milioane de euro, motivul pentru care PNL ar putea să-i retragă sprijinul premierului Bolojan. Scandal fără precedent în interiorul partidului
fanatik.ro
image
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
libertatea.ro
image
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
„Se schimbă banii în România. Nu cu mult”. Bancnotele vor arăta diferit începând cu 2026
antena3.ro
image
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
observatornews.ro
image
Andrea Andrade a murit la doar 35 de ani. Boala necruțătoare de care suferea din 2017
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
„Două mingi” sau „două mingii”: Care este forma corectă în română
playtech.ro
image
Gigi Becali i-a semnat sentința lui Dennis Politic după FCSB – Fenerbahce 1-1: „Îl dau! M-am convins!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul tragediei din Timiș. Microbuzul nu avea sistem de asistență
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ ANM! Traseul ciclonului polar care lovește vineri România. Iarna revine în forță cu ger de crapă pietrele
romaniatv.net
image
Nicușor Dan a găsit vinovații în cazul uciderii lui Mario. Ce vrea să facă președintele
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Regele Charles și Prințul Harry foto profimedia jpg
Regele Charles, mare surpriză legată de fiul său rătăcitor, Prințul Harry. Nimeni nu se mai aștepta
okmagazine.ro
Prajitura tavalita Sursa foto shutterstock 2534672425 jpg
Prăjitură tăvălită. N-ai să crezi cât de ușor se prepară!
clickpentrufemei.ro
Tehnica de ascultare folosită de fosta Securitate
Cum fura Securitatea din coletele românilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Cadoul perfect după divorț – o operație estetică? Nicole Kidman a întinerit pur și simplu!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică