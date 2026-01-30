Al optulea antrenor pe care îl concediază Emma Răducanu. Sportiva, complet destabilizată înainte de Transylvania Open

Emma Răducanu a făcut o nouă schimbare importantă în echipa sa. Jucătoarea britanică, campioană la US Open în 2021, a confirmat joi, 29 ianuarie, că a încheiat colaborarea cu antrenorul spaniol Francis Roig.

Roig intrase în staff-ul Emmei la finalul verii, chiar înainte de US Open 2025. La turneul de la New York, Răducanu s-a oprit în turul al treilea, unde a fost învinsă de Elena Rybakina. După acel moment, sezonul a devenit dificil pentru britanică, care s-a confruntat și cu probleme fizice, nereușind să lege două victorii consecutive până la finalul anului.

Startul noului sezon nu a adus schimbarea dorită

Răducanu a ajuns în sferturile de finală ale turneului de la Hobart, dar a fost eliminată de Taylah Preston, o jucătoare aflată în afara topului 200 mondial, pe locul 204 WTA.

„Îi mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. A fost mai mult decât un antrenor pentru mine şi am avut momente minunate pe teren. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce m-a învățat şi tot ce am împărtăşit!”, a spus Răducanu pe rețelele de socializare.

Roig i-a antrenat pe Rafael Nadal şi Matteo Berrettini

Emma Răducanu a decis să pună capăt colaborării cu Francis Roig după doar șase luni, acesta fiind al optulea antrenor cu care britanica a încetat colaborarea. Despărțirea vine într-un moment neașteptat, mai ales că spaniolul a fost implicat direct în ajustările făcute jocului ei după Wimbledon și a însoțit-o atât la US Open, cât și în turneele din Asia.

Roig, în vârstă de 57 de ani, este recunoscut pentru experiența vastă acumulată în cei 18 ani petrecuți alături de Rafael Nadal, perioadă în care campionul spaniol a câștigat 22 de titluri de Grand Slam.

Pentru participarea la Transylvania Open, de la Cluj, Emma Răducanu nu are încă un antrenor permanent. La acest turneu va fi ajutată de Alexis Canter, urmând să intre în competiție fără o echipă stabilă. Turneul este programat între 31 ianuarie și 7 februarie.