search
Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Egal cu scandal între Oțelul și UTA. Cale deschisă pentru FCSB în drumul spre play-off

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Oțelul Galați a remizat cu UTA Arad, 2-2 (1-2), vineri seara, pe Stadionul Oțelul, în etapa a 28-a a Superligii de fotbal, la meciul cu numărul 1.000 pentru echipa de pe malul Dunării în eșalonul de elită.

Duel încheiat la egalitate între moldoveni și ardeleni. Foto Facebook Oțelul Galați
Duel încheiat la egalitate între moldoveni și ardeleni. Foto Facebook Oțelul Galați

Oțelul a fost condusă cu 2-0 după un sfert de oră, prin golurile marcate de Florent Poulolo (11) și Flavius Iacob (15), dar a reușit să revină și să evite înfrângerea. Ștefan Bană a redus din diferență în finalul primei reprize (40), iar fundașul brazilian Conrado a restabilit egalitatea (56 - penalty), după un henț în careu comis de Flavius Iacob.

La 2-2, în minutul 83, arbitrul Fluieran le-a refuzat un penalty oaspeților, astfel că partida s-a încheiat la egalitate, rezultat perfect pentru FCSB. Roș-albaștrii pot să depășească ambele contracandidate la play-off dacă înving luni, pe Metaloglobus.

3.064 de spectatori au venit să asiste la al 1.000-lea meci al Oțelul pe prima scenă fotbalistică a țării. Jucătorii gălățeni au intrat pe teren cu tricouri speciale, dedicate acestui moment istoric. După meci, tricourile au fost oferite unor fani din tribune. Moldovenii au debutat în prima ligă pe 17 august 1986, într-un meci cu Victoria București, câștigat cu 2-0, prin golurile marcate de I. Rotaru (minutul 43) și Antohi (minutul 66). Bilanțul gălățenilor este de 397 de victorii, 218 remize și 385 de înfrângeri, golaverajul fiind 1215-1219.

Oțelul Galați - UTA Arad 2-2 (1-2)

Stadion Oțelul - Galați

Au marcat: Bană (40), Conrado (56 - penalty)/ Poulolo (11), Iacob (15).

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Donald Trump, prima reacție după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele: „Tarifele SUA au încheiat 5 din cele 8 războaie”
gandul.ro
image
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
mediafax.ro
image
Ministerul Educației aprobă programa pentru limba română fără o dezbatere publică. Profesorii sunt revoltați: „Opinia noastră nu contează”
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
digi24.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Surse: Ministrul USR Darău blochează ajutoarele de stat cerute de PSD. Este din nou blocaj pe pachetul reformei în administrație
antena3.ro
image
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor și OZN-urilor
playtech.ro
image
Zăpadă până la genunchi pe trotuarele din fața Palatului Cotroceni, tăcere asurzitoare din partea Poliției Locale. Administrația Prezidențială, pasibilă de amendă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Operațiile de micșorare a stomacului ar putea fi decontate de stat. Anunțul făcut de CNAS
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Mihai Bobonete aruncă bomba despre starea civilă a lui Andi Moisescu: Anul ăsta am avut încă două perechi de fini!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Donald Trump! O decizie importantă a fost anulată de Curtea Supremă
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
click.ro
image
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase
click.ro
image
Patru zodii cărora le pune Dumnezeu mâna-n cap în martie 2026. Au parte binecuvântări neașteptate, se bucură de sprijin și reușite pe mai multe planuri
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
Cardiolog: Durerea în brațul stâng indică întotdeauna un infarct?