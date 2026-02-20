Egal cu scandal între Oțelul și UTA. Cale deschisă pentru FCSB în drumul spre play-off

Oțelul Galați a remizat cu UTA Arad, 2-2 (1-2), vineri seara, pe Stadionul Oțelul, în etapa a 28-a a Superligii de fotbal, la meciul cu numărul 1.000 pentru echipa de pe malul Dunării în eșalonul de elită.

Oțelul a fost condusă cu 2-0 după un sfert de oră, prin golurile marcate de Florent Poulolo (11) și Flavius Iacob (15), dar a reușit să revină și să evite înfrângerea. Ștefan Bană a redus din diferență în finalul primei reprize (40), iar fundașul brazilian Conrado a restabilit egalitatea (56 - penalty), după un henț în careu comis de Flavius Iacob.

La 2-2, în minutul 83, arbitrul Fluieran le-a refuzat un penalty oaspeților, astfel că partida s-a încheiat la egalitate, rezultat perfect pentru FCSB. Roș-albaștrii pot să depășească ambele contracandidate la play-off dacă înving luni, pe Metaloglobus.

3.064 de spectatori au venit să asiste la al 1.000-lea meci al Oțelul pe prima scenă fotbalistică a țării. Jucătorii gălățeni au intrat pe teren cu tricouri speciale, dedicate acestui moment istoric. După meci, tricourile au fost oferite unor fani din tribune. Moldovenii au debutat în prima ligă pe 17 august 1986, într-un meci cu Victoria București, câștigat cu 2-0, prin golurile marcate de I. Rotaru (minutul 43) și Antohi (minutul 66). Bilanțul gălățenilor este de 397 de victorii, 218 remize și 385 de înfrângeri, golaverajul fiind 1215-1219.

Oțelul Galați - UTA Arad 2-2 (1-2)

Stadion Oțelul - Galați

Au marcat: Bană (40), Conrado (56 - penalty)/ Poulolo (11), Iacob (15).