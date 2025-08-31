Edward Iordănescu, încă o înfrângere cu Legia. Adus să ia titlul în Polonia, românul se zbate în mediocritate

După ce joi a calificat-o pe Legia Varșovia în grupa de Conference League, antrenorul Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a revenit în campionatul intern din Polonia, acolo unde problemele se înmulțesc.

În etapa a 7-a, Legia a cedat duminică seară, în deplasare, 1-2 cu Cracovia, ocupanta locului secund, cu 14 puncte (lider este Plock, cu 16 puncte).

Cifrele partidei indică o formație a Legiei obosită după efortul depus în returul cu Hibernian (meci terminat în prelungiri, cu scorul de 3-3). Cracovia a avut o posesie de 56%.

Echipa lui Iordănescu jr. ocupă doar locul 12 în campionat (din 18 formații), cu 7 puncte adunate în 5 jocuri (golaveraj 6-4).

Conducerea Legiei l-a adus însă să câștige titlul, obiectiv de care românul este la mare distanță. Astă-vară, relația cu șefii a început destul de rău, după ce aceștia nu i-au adus jucătorii promiși.