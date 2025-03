Edward Iordănescu nu s-ar întoarce la echipa națională. Nici acum nu știe motivul plecării

Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Edward Iordănescu (46 de ani), a declarat, miercuri seara, la premiera filmului documentar „Generația de suflet”, că nu regretă decizia de a-i părăsi pe „tricolori” în vara anului trecut.

„Nu am regretat decizia de a renunța la postul de selecționer. Ce am spus în film, spun și acum, a fost o decizie luată în timp. N-aș putea să spun motivul, a fost un cumul de factori și specifici, profesionali și personali, a fost o decizie pe care am analizat-o absolut probabil din toate unghiurile și reanalizat-o.

N-a fost o decizie ușoară, poate împotrivă, dar mi-am asumat-o și nu o regret. În mod special pentru că datoria mea totală era față de grupul de jucători și am simțit că cel puțin în următoarea perioadă, următoarele luni, nu aș mai fi putut să ofer jucătorilor ce am oferit în doi ani și jumătate. Așadar, a fost o decizie asumată și nu mă mai uit niciodată în urmă. Mă uit în față și sper că echipa națională să continue să aibă succes', a afirmat Iordănescu.

Naționala este „sfântă” în casa Iordănescu

Întrebat dacă va mai antrena vreodată România, Iordănescu a spus că și în situația în care și-ar dori acest lucru nu s-ar întâmpla în perioada următoare: „Nu știu asta, doar Dumnezeu știe.

Timpul poate să ne răspunde. Pentru mine echipa națională a fost și înainte ca eu să ajung selecționerul României, și pe parcurs și după, tot timpul, în sufletul meu. Eu așa am fost crescut, așa am fost educat, asta am simțit de mic în casa noastră. S-a vorbit tot timpul despre fotbal și despre echipa națională.

Pentru noi, România este sfântă, va fi mereu și tot timpul atunci când va veni vorba de echipa națională voi avea o sensibilitate în suflet, așa că nu știu. Probabil mi-aș dori, dar cu siguranță nu se va întâmpla în perioada imediat următoare”.